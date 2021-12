São Paulo x Corinthians feminino: onde assistir e horário

Em partida de ida da final do Campeonato Paulista de Futebol Feminino, o São Paulo recebe o Corinthians, neste sábado (4), no estádio do Mourmbi, às 16h (horário de Brasília). Confira onde assistir São Paulo x Corinthians.

Onde assistir São Paulo x Corinthians feminino hoje:

O duelo entre São Paulo e Corinthians hoje (4), ao vivo, será transmitido pelo Sportv, canal por assinatura da TV fechada, pelos serviços de streaming Eleven Sports e Paulistão Play, disponíveis apenas para pagantes.

Horário: 16h (horário de Brasília)

Local: Estádio do Morumbi, em São Paulo

TV: Sportv

LiveStream: Eleven Sports (elevensports.com/pt-br/) e Paulistão Play (paulistaoplay.com.br), disponível em todas as plataformas

O São Paulo chega na final após vencer o Santos nos dois jogos das semifinais por 1 a 0, como visitante, e 4 a 0, como mandante.

Atual bicampeão do Campeonato Paulista, o Corinthians vai em busca de mais um título para continuar a hegemonia alvinegra no futebol feminino. Em uma vitória por 2 a 0 contra o Independiente Santa Fé, da Colômbia, o Timão conquistou o tricampeonato da Copa Libertadores feminina e, se igualou ao São José, como a equipe mais vencedora da competição.

No Paulistão, as jogadores do Corinthians tiveram a melhor campanha da primeira fase com 31 pontos ganhos em 11 jogos (10 vitórias e um empate). A equipe também teve o melhor ataque, com 47 gols feitos, e a melhor defesa, com apenas três sofridos.

A entrada para o jogo de ida do Paulistão será gratuita no Morumbi. Para garantir o acesso ao estádio, o torcedor apenas precisa comprovar a vacinação completa ou um teste negativo PCR.

Após o jogo de sábado, as equipes decidem o título do Paulistão na próxima quarta-feira (8), às 21h (horário de Brasília), na Arena Barueri, com o Timão como mandante.

Escalações São Paulo x Corinthians feminino:

São Paulo: Carlinha; Giovanna, Lauren, Gislaine e Dani Silva; Vitória Yaya, Maressa e Naná; Duda, Gláucia e Micaelly. Técnico: Lucas Piccinato.

Corinthians: Kemelli; Katiuscia, Campiolo, Yasmim e Juliete; Diany, Gabi Zanotti, Gabi Portilho e Tamires; Vic Albuquerque e Adriana. Técnico: Arthur Elias.

Leia também: Quem ganhou o Brasileirão 2021: Atlético-MG é campeão