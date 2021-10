Sem Cássio, quais são os goleiros do Corinthians para o próximo jogo?

Após levar o terceiro cartão amarelo no Campeonato Brasileiro 2021, o goleiro Cássio terá que cumprir suspensão automática no próximo jogo do Corinthians. A ausência do ídolo da Fiel abre espaço para os arqueiros do banco do clube terem uma oportunidade. Mas, quem são os goleiros reservas do Corinthians?

O Corinthians volta a campo na próxima segunda-feira, dia 1º de novembro, às 21h30, contra a Chapecoense, mas na Neo Química Arena. A partida encerra a 29ª rodada do Campeonato Brasileiro e uma vitória é fundamental para o Timão seguir na luta por uma vaga no G-6 da competição nacional.

Quais são os goleiros do Corinthians?

Sem poder contar com o goleiro Cássio, que levou seu terceiro cartão amarelo no Campeonato Brasileiro, o Corinthians tem em seu elenco outros quatro jogadores. São eles: Matheus Donelli, Guilherme, Caíque França e Carlos Miguel. Todos são jovens e podem ganhar uma oportunidade com a ausência do camisa 12.

Matheus Donelli, 19 anos – Cria da base corintiana, Donelli tem apenas 19 anos de idade, mas já possui jogos com a camisa do Corinthians. O goleiro foi titular em cinco partidas nesta temporada e substituiu Cássio quando o arqueiro ficou afastado, após contrair Covid-19. A jovem promessa do Timão está no clubes desde os 8 anos.

Caíque França, 26 anos – Mais experiente entre os reservas, Caíque França também é cria da equipe do Corinthians e subiu ao elenco profissional em 2015. Ao longo de sua carreira no clube, o atleta foi emprestado duas vezes para o Oeste, mas retornou ao Timão neste ano, após Walter, reserva imediato de Cássio, ser negociado junto ao Cuiabá.

Guilherme Castellani, 21 anos – No Corinthians desde 2014, quando chegou para os times de base, Guilherme ainda não estreou pelo elenco profissional Alvinegro. Com apenas 21 anos, foi promovido ao time principal na temporada de 2020 e passou figurar com mais presença nos treinos da equipe com a saída de Walter neste ano.

Carlos Miguel, 23 anos – O mais novo goleiro a chegar no Corinthians é o jovem Carlos Miguel. O arqueiro, formado nas categorias de base do Internacional, se destaca por sua altura: 2 metros. Com contrato com a equipe colorada rescindido, o atleta chegou livre ao Corinthians, mas ainda não estreou pelo elenco profissional.

