O goleiro Cássio é o jogador mais vitorioso da história do Corinthians, mas tem sido apontado como um dos responsáveis pela má fase do time

História de Cássio no Corinthians: as outras crises que o ídolo superou

O goleiro Cássio é o jogador mais vitorioso da história do Corinthians, mas tem sido apontado como um dos responsáveis pela má fase do time. Aliás, parte da torcida já pede que Walter assuma a vaga de titular. Afinal, a equipe tenta se recuperar de uma goleada histórica de 5 a 1 para o Flamengo em plena Neo Química Arena.

Depois do vexame, Cássio fez um desabafo sobre as críticas que vem recebendo. “Ultimamente tem sobrado tudo pra mim, tudo é culpa do Cássio, o time não ganha é culpa do Cássio, o time não faz gol é culpa do Cássio. Não acho que sou maior que o Corinthians, não me acho intocável, mas nesse momento acho que estou sendo escudo”, afirmou em entrevista à TV Globo.

Além disso, Cássio falou até em deixar o Corinthians. “Foi muito duro hoje, uma das piores derrotas minhas aqui, mas não vou deixar de meter a cara, falar, atuar, se o professor me colocar no banco, vou estar aqui apoiando. Jamais sentei em cima dos títulos, dos números, ou jamais me achei melhor que o Corinthians. A partir do momento que eu estiver atrapalhando, acho que tenho que procurar outro time”.

Má fase de Cássio no Corinthians

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

As cobranças começaram no jogo contra o Ceará, quando o Corinthians perdeu de virada e com um jogador a mais. Já nos acréscimos, Cássio saiu jogando errado e cometeu um pênalti que decretou a derrota. Para piorar, foi expulso por reclamação.

No jogo seguinte, como Cássio estava suspenso, Walter assumiu a titularidade e foi um dos melhores em campo na vitória sobre o Athletico-PR. Aí veio o jogo contra o Flamengo, a goleada sofrida em casa e o desabafo de Cássio.

Por outro lado, o goleiro já demonstrou ter capacidade para superar momentos adversos. Afinal, ao longo de sua história no Corinthians, Cássio enfrentou outras crises e conseguiu dar a volta por cima.

Não é à toa que ele é o capitão do time e um dos líderes do elenco. Por isso, em contato com o UOL, o presidente do Corinthians, Andrés Sanchez, deixou claro que a chance de Cássio deixar o clube é “zero”.

História de Cássio no Corinthians

Em abril de 2012, Cássio assumiu a vaga de goleiro titular do Corinthians no lugar de Júlio César. Em seguida, entrou para a história do clube com a defesa milagrosa no chute de Diego Souza, contra o Vasco, pelas quartas de final da Libertadores.

Após ajudar o Corinthians a conquistar o inédito título continental, Cássio foi o grande destaque da vitória sobre o Chelsea na final do Mundial de Clubes. Nascia um dos maiores ídolos da história do Corinthians.

Desde então, o camisa 12 não largou a titularidade na meta corintiana. Assim, Cássio esteve em campo em todas as conquistas recentes do clube: Mundial (2012), Libertadores (2012) Recopa Sul-Americana (2013), Brasileirão (2015 e 2017) e Paulistão (2013, 2017, 2018 e 2019).

Crises superadas por Cássio

Com nove títulos, Cássio superou Marcelinho Carioca e se tornou o jogador mais vitorioso do clube. Mas, para isso, precisou superar algumas crises. A primeira delas foi em 2015, depois que o Corinthians caiu nas oitavas de final da Libertadores diante do modesto Guaraní do Paraguai.

O goleiro tomou um frango em cobrança de falta e teve que lidar com as cobranças após a eliminação. Na época, a superação veio em forma de título. Afinal, o Corinthians se consagraria campeão brasileiro naquele mesmo ano. E Cássio ganhou o prêmio de melhor goleiro do campeonato.

Mas, no ano seguinte, Cássio enfrentou um período ainda mais delicado. Afinal, o ídolo quase deixou o Corinthians para jogar no futebol turco. Ficou, mas acumulou falhas e virou reserva de Walter. No entanto, em 2017, Cássio deu nova volta por cima e foi o capitão do time na conquista do Campeonato Brasileiro.

Ou seja, sempre que Cássio atravessa uma crise no Corinthians, o clube reage conquistando algum título. Como o alvinegro ainda tenta se afastar da zona do rebaixamento do Brasileirão, é difícil acreditar em uma volta por cima ainda nesta temporada. No entanto, não dá para duvidar da capacidade de Cássio.