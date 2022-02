Sylvinho é demitido do Corinthians após derrota em clássico

Técnico estava no comando do time desde maio de 2021, após a demissão do treinador Vagner Mancini

Depois de perder o clássico para o Santos por 2 a 1 na noite desta quarta-feira, 2 de fevereiro de 2022, pela terceira rodada do Paulistão, a Diretoria optou por desligar Sylvinho do comando do Timão, de acordo com informações do portal GE. Saiba o que levou a Sylvinho ser demitido do Corinthians.

Sylvinho é demitido do Corinthians após derrota para o Santos

Depois de uma sequência ruins de resultados na temporada passada e um início complicado no Campeonato Paulista em 2022, o técnico Sylvinho acabou sendo desligado do comando do Corinthians após nove meses em escolha da Diretoria. A informação é do portal Globo Esporte.

A decisão aconteceu entre os diretores do clube após a derrota no clássico paulista contra o Santos na noite desta quarta-feira, 02/02, pela terceira rodada do Paulista em 2 a 1, jogando em casa. Com a presença de torcedores na Neo Química Arena, o técnico recebeu muitas vaias não só pelo placar, mas principalmente pelo desempenho ruim apresentado em campo.

Até a madrugada de quarta para quinta-feira, o Timão não se pronunciou sobre a demissão. No entanto, segundo informações do jornalista Marcelo Braga, do portal GE, os jogadores do elenco alvinegro já foram avisados do desligamento do profissional.

Trajetória de Sylvinho no Corinthians

O comandante assumiu o Corinthians em maio de 2021, após a saída de Vagner Mancini em campanha complicada dentro e fora dos gramados. Em nove meses dentro do elenco paulista, Sylvinho completou 43 partidas, sendo 16 vitórias, 14 empates e 13 derrotas entre Brasileirão, Paulista, Copa do Brasil e Sul-Americana, segundo dados do site de estatísticas Transfermarket.

Desde então, vinha sofrendo com a pressão de torcedores e também da própria Diretoria do Corinthians para conseguir resultados, já que reforços e boas peças no plantel de jogadores não era o problema. No Campeonato Paulista, até a terceira rodada, conquistou um empate, vitória e uma derrota.

Quem pode ser o novo técnico do Corinthians?

Com a demissão de Sylvinho, o Corinthians entra no mercado para buscar um novo técnico, sendo alguns favoritos entre a torcida e outros nem tanto.

Algumas opções estão disponíveis, como o português Jorge Jesus, ex-comandante do Flamengo. Jesus está sem time desde que deixou o elenco do Benfica, em Portugal, em dezembro do ano passado após terrível campanha no Campeonato Português.

Outra opção é t Gaúcho, também sem clube desde que foi demitido do Flamengo após a derrota do time na final da Libertadores para o Palmeiras. O ex-atleta nunca treinou o Corinthians e, com vasta experiência, é visto com bons olhos. Em junho de 2021, o Timão e Renato negociaram sobre uma possível vinda do treinador ao clube, mas ele optou pelo clube carioca.

No mercado também estão nomes como Cuca, Felipão, Mano Menezes, Dorival Júnior, Fernando Diniz e Vanderlei Luxemburgo.

