Agenda das Olimpíadas de Inverno 2022: programação de quinta (03/2)

Seguindo o calendário oficial, as Olimpíadas de Inverno de Pequim apresentam diferentes confrontos preliminares nesta quinta-feira, 3 de fevereiro de 2022, com transmissão ao vivo. Mais de 15 modalidades serão realizadas entre o gelo e a neve. Confira a agenda completa das Olimpíadas de Inverno nesta quinta, onde assistir e o horário.

Agenda das Olimpíadas de Inverno

Mesmo sem ser o grande favorito, o Brasil vai buscar a sua primeira medalha na história dos Jogos Olímpicos de Inverno este ano tanto no gelo como na neve. Ao todo, são mais de três mil atletas competindo em Pequim, cidade-sede da competição.

Em primeiro lugar no pódio de maiores vencedores está a Noruega, enquanto os Estados Unidos vem em segundo lugar. O Brasil por outro lado nunca faturou um pódio por conta de não ter tradição nos Jogos de Inverno.

Confira a agenda do segundo dia de Olimpíadas de Pequim em 2022.

CURLING ❄️

03:05 – Duplas Misto na Fase Classificatória (Itália x Suíça)

03:05 – Duplas Misto na Fase Classificatória (Estados Unidos x Noruega)

09:05 – Duplas Misto na Fase Classificatória (Noruega x Canadá)

09:05 – Duplas Misto na Fase Classificatória (Suíça x Grã-Bretanha)

09:05 – Duplas Misto na Fase Classificatória (China x Suécia)

09:05 – Duplas Misto na Fase Classificatória (República Tcheca x Austrália)

21:35 – Duplas Misto na Fase Classificatória (Suécia x Austrália)

21:35 – Duplas Misto na Fase Classificatória (Canadá x Suíça)

21:35 – Duplas Misto na Fase Classificatória (Itália x Noruega)

ESQUI ALPINO ⛷️

00:00 – Downhill Masculino Treinamento (56 competidores)

ESQUI ESTILO LIVRE ⛷️

07:00 – Moguls Feminino na Fase Classificatória (Sabrina Cass do Brasil)

08:45 – Moguls Masculino na Fase Classificatória

HÓQUEI NO GELO 🏒

1:10 – Fase de Grupos no Feminino (República Tcheca x China)

1:10 – Fase de Grupos no Feminino (Canadá x Suíça)

5:40 – Fase de Grupos no Feminino (Suécia x Japão)

10:10 – Fase de Grupos no Feminino (Finlândia x Estados Unidos)

LUGE ❄️

4:00 – Individual Masculino Treinamento

7:30 – Individual Feminino Treinamento

22:00 – Individual Masculino Treinamento

SALTO DE ESQUI ⛷️

6:30 – Pista Normal Feminino Treinamento

9:00 – Pista Normal Masculino Treinamento

PATINAÇÃO ARTÍSTICA ⛸️

22:55 – Equipes Misto no Individual Masculino – Programa Curto

Como assistir a Agenda das Olimpíadas de Inverno?

Emissora oficial dos Jogos Olímpicos de Inverno em Pequim em 2022, a Rede Globo promete transmitir sempre na madrugada os principais confrontos das modalidades. O SporTV, entretanto, vai fazer a cobertura completa olímpica com programas especiais, quadros e transmissões.

Por fim, existem também as opções de acompanhar online, como o GloboPlay e o canal das Olimpíadas oficial, disponível no site.

Globo

A partir da abertura das Olimpíadas de Inverno, realizada na sexta-feira, 4 de fevereiro de 2022, a Rede Globo, através da televisão aberta, vai comandar a cobertura do evento em Pequim. A emissora carioca vai transmitir os principais confrontos dos Jogos sempre de madrugada, a partir da meia noite, após o Jornal da Globo.

Os narradores Everaldo Marques e Daniel Pereira, de acordo com as informações do portal Notícias da TV, serão os comandantes da programação. Além disso, ex-atletas de cada modalidades também vão participar.

SporTV

Na TV por assinatura, o SporTV é o canal oficial dos Jogos Olímpicos de Inverno. A emissora promete transmitir 100% dos eventos, sendo de manhã, noite e na madrugada através dos canais SporTV, SporTV 2 e SporTV 3 ao vivo.

A transmissão começa na quarta-feira, com as eliminatórias antes mesmo da abertura, seguindo até o evento do encerramento. Os narradores Natália Lara, Bernardo Edler e Sérgio Arenillas vão narrar todas as emoções pelo canal por assinatura.

GloboPlay

O serviço de streaming também promete disponibilizar aos assinantes o acesso completo dos canais SporTV em qualquer hora e lugar. Além disso, o canal Globo estará sempre aberto de maneira gratuita. Para assinar, é preciso acessar o site (www.globoplay.globo.com) e assinar pelo preço de R$19,90 por mês.

Olympics Channel

Se você não é assinante nem da TV por assinatura ou da plataforma de streaming mas quer acompanhar de perto todas as emoções dos esportes de inverno, então pode acompanhar através do portal oficial das Olimpíadas, o Olympics Channel.

Pelo site (www.olympics.com), é possível acessar os principais links das modalidades e acompanhar, mas com narração internacional, as disputas de graça em qualquer lugar pelo celular, computador, tablets ou televisão.

