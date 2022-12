Confira a tabela do Corinthians no Paulistão. Foto: Reprodução Rodrigo Coca / Ag. Corinthians

Tabela de jogos do Corinthians no Paulistão 2023: datas e horários

A preparação do Corinthians para a temporada de 2023 segue em todo o vapor. Além de novo treinador, o clube conta também com reforços de peso e planejamento para cumprir a agenda entre as quatro competições que vai disputar. Primeiro compromisso do ano, confira a tabela de jogos do Corinthians no Paulistão com todos os detalhes.

Calendário de jogos do Corinthians no Paulistão de 2023

Confira os jogos do Corinthians no Paulistão e todos os detalhes.

Grupo do Corinthians no Paulistão

O Corinthians está no grupo C na primeira divisão do Campeonato Paulista ao lado de Ituano, Ferroviária e São Bento. Em novembro de 2022, a Federação Paulista de Futebol (FPF) sorteou os quatro grupos do Paulistão, com o Timão sendo cabeça de chave.

Na fase de grupos o Corinthians não pode jogar contra as equipes do mesmo grupo. Os adversários do clube serão Santos, RB Bragantino, Botafogo, Inter de Limeira, São Paulo, Guarani, Mirassol, Água Santa, Palmeiras, São Bernardo, Santo André e Portuguesa por doze rodadas.

Ao fim da primeira fase, o primeiro e segundo colocado avançam para as quartas de final onde irão se enfrentar em partida única.

O adversário mais difícil para o Corinthians pode ser o Ituano, já que em 2022 se classificou para as quartas, mas acabou derrotado pelo então campeão Palmeiras. No entanto, a Ferroviária também promete ser uma forte rival na competição em busca da liderança.

Quem é o novo técnico do Corinthians?

Fernando Lázaro é o novo treinador do Corinthians. Filho do lateral Zé Maria, o profissional de 41 anos foi contratado para assumir o cargo principal do clube paulista.

O português Vitor Pereira deixou o comando técnico do Corinthians após alegar problemas pessoais. No entanto, surpreendeu ao assinar com o Flamengo para a temporada de 2023.

Fernando é analista de desempenho e também coleciona passagem pelo Corinthians. Ele trabalhou no departamento de informática em 2016, até que Tite, ex-técnico da Seleção Brasileira, o convidou para trabalhar na CBF ao seu lado.

O analista comandou o elenco alvinegro por sete jogos após a saída de Vagner Mancini e Sylvinho, entre 2020 e 2021, com seis vitórias e um empate, além de 19 gols marcados e quatro sofridos.

Confira o anúncio do Timão.

FERNANDO LÁZARO É O NOVO TÉCNICO DO CORINTHIANS! ⚫⚪ Depois de muito tempo de casa no Timão, filho de um dos maiores ídolos da nossa história e com grande aproveitamento no período de interino, agora começa uma nova jornada por aqui.#VaiCorinthians pic.twitter.com/X602FIIBVp — Corinthians (@Corinthians) November 20, 2022

Onde assistir os jogos do Corinthians no Paulistão?

Todos os confrontos do Corinthians no Campeonato Paulista de 2023 serão transmitidos nos canais Record, Premiere e TNT, além das plataformas Youtube, HBO Max e Paulistão Play.

É a FPF, em conjunto com as emissoras, quem define o calendário de transmissões do Paulista. Cada embate do Timão vai passar em uma plataforma diferente na semana.

A Record é a responsável por exibir sempre um jogo por rodada na TV aberta, enquanto o Premiere e a TNT estão disponíveis na TV fechada. Já as plataformas HBO Max e Paulistão Play funcionam apenas para os assinantes, enquanto o Youtube disponibiliza de graça a transmissão para todo o Brasil.

