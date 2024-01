Tabela de jogos do Corinthians no Paulistão 2024 atualizada

Depois de fechar o ano de 2023 sem títulos e sem a vaga na Libertadores, o Corinthians se prepara para a próxima temporada. O primeiro desafio do clube vai ser o Paulistão, a partir de 21 de janeiro de 2024, para buscar o título que não vem desde 2019.

Programação de jogos do Corinthians no Paulistão de 2024

O Corinthians estreia no Paulistão no domingo, 21 de janeiro de 2024, contra o Guarani, na Neo Química Arena, pela primeira rodada da fase de grupos. A bola vai rolar às 18h, horário de Brasília, com transmissão na TV Record e serviço de streaming Paulistão Play.

O Timão vai disputar 12 partidas na primeira fase do Campeonato Paulista, menos contra os integrantes do seu próprio grupo. Para se classificar até as quartas de final precisa terminar em primeiro ou segundo com o maior número de pontos.

Confira os jogos do Corinthians no Campeonato Paulista e todos os detalhes.

PRIMEIRA RODADA:

Corinthians x Guarani

Data: domingo, 21/01 às 18h (de Brasília)

Local: Neo Química Arena

Onde assistir: Record e Paulistão Play

SEGUNDA RODADA:

Ituano x Corinthians

Data: quarta-feira, 24/01 às 19h30 (de Brasília)

Local: Estádio Novelli Junior

Onde assistir: CazéTV e Paulistão Play

TERCEIRA RODADA:

São Bernardo x Corinthians

Data: sábado, 27/01 às 20h (de Brasília)

Local: Estádio 1º de Maio

Onde assistir: TNT e HBO Max

QUARTA RODADA:

Corinthians x São Paulo

Data: terça-feira, 30/01 às 19h30 (de Brasília)

Local: Neo Química Arena

Onde assistir: CazéTV e Paulistão Play

QUINTA RODADA:

Corinthians x Novorizontino

Data: domingo, 04/02 às 16h (de Brasília)

Local: Neo Química Arena

Onde assistir: CazéTV e Paulistão Play

SEXTA RODADA:

Santos x Corinthians

Data: quarta-feira, 07/02 às 19h30 (de Brasília)

Local: Estádio Vila Belmiro

Onde assistir: TNT e HBO Max

SÉTIMA RODADA:

Corinthians x Portuguesa

Data: domingo, 11/02 às 16h (de Brasília)

Local: Neo Química Arena

Onde assistir: CazéTV e Paulistão Play

OITAVA RODADA:

Botafogo SP x Corinthians

Data: quarta-feira, 14/02 às 21h35 (de Brasília)

Local: Estádio Santa Cruz

Onde assistir: Record e Paulistão Play

NONA RODADA:

Palmeiras x Corinthians

Data: domingo, 18/02 às 18h (de Brasília)

Local: Allianz Parque

Onde assistir: Record e Paulistão Play

DÉCIMA RODADA:

Corinthians x Ponte Preta

Data: domingo, 25/02 às 20h (de Brasília)

Local: Neo Química Arena

Onde assistir: TNT e HBO Max

DÉCIMA PRIMEIRA RODADA:

Corinthians x Santo André

Data: sábado, 02/03 às 16h (de Brasília)

Local: Neo Química Arena

Onde assistir: CazéTV e Paulistão Play

DÉCIMA SEGUNDA RODADA:

Água Santa x Corinthians

Data: domingo, 10/03 às 18h (de Brasília)

Local: Estádio Distrital do Inamar

Onde assistir: CazéTV e Paulistão Play

Qual o grupo do Corinthians no Campeonato Paulista?

Cabeça de chave do grupo C, o Corinthians está ao lado do RB Bragantino, Inter de Limeira e Mirassol na primeira fase do Campeonato Paulista. De acordo com o regulamento, integrantes do mesmo grupo não podem se enfrentar.

O Corinthians é o grande favorito do grupo e, mesmo após a temporada ruim em 2023, deve passar para as quartas de final com tranquilidade. O elenco busca a redenção perante o torcedor e, principalmente, retomar o caminho das vitorias. Na última edição, o Timão foi eliminado nas quartas de final para o Ituano.

O RB Bragantino também vai brigar pela vaga na próxima etapa. Depois de concorrer ao título brasileiro em 2023, o Massa Bruta fará rivalidade com o Corinthians pela primeira posição do grupo entre as 12 rodadas.

Representando o interior paulista, o Mirassol também vai concorrer à vaga das quartas. Na última Série B do Brasileirão o time quase conquistou o seu primeiro acesso, com a diferença de um ponto com os classificados. O elenco não é favorito, mas pode brigar de igual para igual.

Entre os quatro concorrentes, a Inter de Limeira não deve apresentar perigo aos outros três, mas pode surpreender.

Quem o Corinthians pode enfrentar nas quartas de final?

Se avançar para as quartas de final do Paulistão, o Corinthians poderá enfrentar o RB Bragantino, Inter de Limeira e Mirassol. Como manda o regulamento da FPF, a Federação Paulista de Futebol, o primeiro colocado vai jogar contra o segundo do seu próprio grupo na primeira fase eliminatória.

No entanto, é necessário aguardar para saber em qual posição o Alvinegro vai terminar porque tudo vai depender do seu desempenho. Se terminar como líder, vai jogar as quartas de final na Neo Química Arena, além de ter a vantagem na semifinal. Mas caso fique em segundo, aí terá que jogar fora de casa.

Na semifinal, o time ainda não sabe quem vai enfrentar, mas precisa de uma boa campanha para ficar tranquilo nas próximas rodadas.

Quartas de final: domingo, 17 de março de 2024 (17/01)

Semifinal: 27 de março de 2024 (27/03)

Final: 31 de março e 07 de abril de 2024 (31/03 e 07/04)

Contratações do Corinthians em 2024

Até dezembro de 2023, o Corinthians não anunciou novas contratações para 2024. Porém, se despediu de jogadores importantes logo após a nova diretoria assumir o controle do clube.

Renato Augusto, Gil e Giuliano foram dispensados do Timão, enquanto Fábio Santos decidiu pendurar as chuteiras aos 38 anos. O elenco ainda não anunciou novos contratados para melhorar o time, mas continua de olho no mercado para sondar boas opções e assim completar o time de Mano Menezes para 2024.

Segundo o portal ESPN, o Timão está interessado no meia Raniele, do Cuiabá. No total, a negociação deve retirar 2,5 milhões de euros dos cofres do alvinegro para contratar o jogador. Pelo time mato-grossense foram três gols e uma assistência.

Outro nome que também pode pintar no Corinthians é Gabigol, atacante do Flamengo e responsável por duas Libertadores do clube carioca. O jogador de 27 anos é cogitado no elenco corintiano após a sua má fase no Flamengo, principalmente porque o seu contrato só vai até 2024.

Qual foi a última vez que o Corinthians ganhou o título paulista?

O Corinthians é o maior campeão paulista de todos os tempos, mas não vence o estadual há quatro anos. Em 2019, o grupo venceu o São Paulo por 2 a 1, placar agregado, e conquistou o 30º título de sua história.

Em 2019, o Timão assumiu a liderança do grupo C com 21 pontos, somados em seis vitórias, três empates e três derrotas. O elenco deixou a Ferroviária na segunda posição, o Mirassol em terceiro e o Bragantino em quarto lugar.

Nas quartas de final o Corinthians empatou com a Ferroviária no primeiro jogo, 1 a 1, e também no segundo confronto com o mesmo placar. Nos pênaltis, venceu por 4 a 3. Na semifinal, deixou o Santos para trás após a vitória também nos pênaltis, 7 a 6.

Na decisão pelo título, Corinthians e São Paulo não saíram do zero a zero no primeiro jogo. Na volta, o Alvinegro levou a melhor por 2 a 1, com gols de Danilo Avelar e Vágner Love na Neo Química Arena, enquanto Antony descontou.

