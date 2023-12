Guia do Paulistão 2024: grupos, regras e datas dos jogos

Primeira divisão do Campeonato Paulista tem início em janeiro de 2024, com 16 equipes do estado

Os Campeonatos Estaduais são responsáveis pelo pontapé inicial na temporada do futebol. O Paulistão é o maior e mais disputado estadual do país, com 16 equipes em busca do primeiro título do novo ano, com favoritismo de Corinthians, Santos, São Paulo e Palmeiras.

O Paulista é dividido em duas etapas: a fase de grupos e as eliminatórias, onde as equipes jogam entre si - menos contra os integrantes do seu próprio grupo - por 12 rodadas em pontos corridos. Os dois melhores de cada chave avançam para as quartas de final, seguindo para a semifinal e a final.

Este ano, a FPF confirmou que não haverá a Taça do Interior. Para ficar por dentro de tudo o que vai rolar no Paulistão 2024, acompanhe o guia que o portal DCI preparou.

Quando inicia o Paulistão 2024?

Anote em sua agenda que o Campeonato Paulista de 2024 começa em 21 de janeiro, domingo, com oito partidas na primeira rodada. Todas as 16 equipes estarão em campo para enfrentar o seu primeiro desafio na temporada, consequentemente em busca dos três pontos.

Os jogos do Paulistão sempre acontecem de domingo e quarta-feira, em horários alternados no período da tarde e a noite. Alterações podem acontecer caso uma equipe ou mais disputem outros campeonatos ao mesmo tempo, como é o caso do Palmeiras e São Paulo, que vão jogar a Supercopa do Brasil.

Em cada rodada, oito partidas são realizadas, todas sob o mesmo regulamento da FPF, a Federação Paulista de Futebol, onde a vitória garante 3 pontos e o empate 1 para ambos.

Para ficar por dentro da tabela completa com todas as rodadas e as datas do Paulistão 2024, então confira o fim desta matéria.

Quais são os grupos do Campeonato Paulista?

A primeira fase do Campeonato Paulista consiste em 16 clubes divididos em quatro grupos de quatro, onde a única regra é que times do mesmo grupo não podem se enfrentar.

Além de Palmeiras, Corinthians, Santos e São Paulo, também jogam o Paulistão as equipes de Ituano, Portuguesa, Santo André, Guarani, Ponte Preta, Água Santa, RB Bragantino, Inter de Limeira, Mirassol, Novorizontino, Botafogo SP e São Bernardo.

Grupo A

Ituano, Portuguesa, Santo André e Santos formam o grupo A, considerado equilibrado por muitos e complexo para outros. Os dois melhores se classificam para as quartas de final, mas não há favoritos no grupo.

Na temporada passada, o Ituano foi responsável por eliminar o Corinthians nas quartas de final, nos pênaltis. O elenco chegou até a semifinal, mas acabou desclassificado pelo Palmeiras, 1 a 0 no Allianz Parque. Na Série B, o time paulista terminou em 14º com 42 pontos, carimbando o ingresso para mais uma edição do Brasileirão.

Para o ano de 2024, o Ituano não deve brigar pelo título, mas deve avançar para a próxima fase.

Já a Portuguesa, na última edição, sequer passou para a etapa seguinte. Com 10 pontos, somados em duas vitórias, quatro empates e seis derrotas, terminou na lanterna do grupo. O objetivo da Lusa é permanecer na primeira divisão do Paulista, sem expectativa de títulos.

Outro time que também não deve brigar por título paulista é o Santo André. O elenco fez uma campanha mediana na fase de grupos em 2023 e sem avançar para as quartas de final, enquanto na Taça Independência perdeu nos pênaltis para a Inter de Limeira. Em 2024, vai jogar a Série D do Brasileirão.

O Santos, destaque do grupo A, chega para jogar o Paulistão com a moral baixa. Rebaixado pela primeira vez no Campeonato Brasileiro, o Peixe tenta recuperar o fôlego diante da apaixonada torcida no estadual para, quem sabe, tomar confiança e buscar o acesso à elite.

Na temporada passada, o Santos quase foi rebaixado no Paulistão, mas conseguiu se manter na primeira divisão ao terminar em 12º lugar na classificação geral. Este ano, vai tentar brigar pelo título enquanto busca se recuperar ao mesmo tempo.

Grupo B

Guarani, Palmeiras, Ponte Preta e Água Santa estão no grupo B do Campeonato Paulista. Finalistas da última edição, Palmeiras e Água Santa são os favoritos às vagas para as quartas de final, enquanto a Ponte Preta está de volta à elite do Paulistão.

Na temporada passada, o Guarani sequer avançou para a etapa seguinte. Com 14 pontos, parou na lanterna do seu grupo enquanto na Taça Independência passou pela Portuguesa na primeira fase, 2 a 1, mas perdeu para o Mirassol na semifinal em 1 a 0. Na Série B, o time de Campinas não conseguiu o acesso, mas permanecerá na segunda divisão. Este ano, o Guarani não é o favorito, mas pode dar trabalho para o Palmeiras na briga pela liderança.

Campeão paulista e brasileiro de 2023, o Palmeiras mantém o favoritismo no estadual. Melhor equipe do estado, o Verdão chega forte para disputar o campeonato em busca do 26º título depois de derrotar o Água Santa na final. No Brasileirão, o alviverde terminou em primeiro lugar com 70 pontos, dois pontos de diferença com o segundo colocado.

Uma coisa é fato: o Palmeiras vai brigar pelo título paulista e deve avançar com facilidade para as quartas de final.

A Ponte Preta conquistou o acesso para a primeira divisão e agora vai disputar mais uma vez a fase de grupos do Campeonato Paulista. O time não tem grandes pretensões de título no ano que vem, sob o objetivo de garantir a permanência em mais uma edição. Na Série B, a Macaca terminou em 15º e por isso jogará mais um ano a segunda divisão.

Vice-campeão paulista pela primeira vez em sua história, o Água Santa chega confiante para jogar o Campeonato Paulista de 2024. O elenco deve avançar para as quartas de final ao lado do Palmeiras, mas pode não ter o mesmo sucesso da edição anterior.

Grupo C

RB Bragantino, Corinthians, Inter de Limeira e Mirassol formam o grupo C do Paulistão, um dos mais difíceis da competição. Entre os quatro participantes, três deverão brigar pelas duas vagas até as quartas de final, a primeira rodada das eliminatórias.

Durante o Brasileirão 2023, o Bragantino figurou como um dos favoritos ao título até perder o caminho das vitórias e ser ultrapassado por Flamengo, Grêmio e Atlético Mineiro. No Paulista, o elenco deve colocar-se como candidato ao troféu dourado. No estadual anterior, o Bragantino passou pelo Botafogo nas quartas, 2 a 0, mas perdeu para o Água Santa na semifinal, nos pênaltis.

Sob nova direção e presidente, o Corinthians está confiante para jogar o Paulistão, mesmo após perder grandes jogadores ao fim da temporada como Fábio Santos, Gil, Renato Augusto, Giuliano e Cantillo. Em 2023, o Timão parou nas quartas de final após perder nos pênaltis para o Ituano, enquanto no Brasileirão escapou do rebaixamento nas últimas rodadas.

Em um grupo difícil, o Corinthians pode ter problemas para avançar até as quartas de final.

A Inter de Limeira, da cidade de Limeira, não fez boa temporada no Paulista 2023. Terminou na lanterna do seu grupo e, na Taça Independência, passou pelo Santo André nos pênaltis, mas perdeu na semifinal para o São Bernardo por 1 a 0. A equipe também disputou a Série D, mas não teve sucesso. Em 2024, no Paulistão, não promete dar trabalho para os adversários no grupo.

O Mirassol lutou até a última rodada pelo acesso até a Série A do Brasileirão, mas ficou apenas com a vaga da próxima edição da segunda divisão com uma boa campanha. No Paulistão, o time não foi até as quartas, mas ficou com o vice-campeonato da Taça Independência.

Este ano, o Mirassol pode surpreender e também deve brigar pela vaga nas quartas de final, mas não é o favorito ao título.

Grupo D

O grupo D tem Botafogo, Novorizontino, São Paulo e São Bernardo. Aqui, as equipes de São Paulo, Novorizontino e Botafogo deverão brigar pelas duas vagas disponíveis nas quartas de final por toda a primeira fase.

O São Paulo é o grande favorito no grupo. Campeão pela última vez em 2021, o Tricolor chega embalado após vencer a Copa do Brasil pela primeira vez em sua história. Na temporada passada, o time alcançou as quartas de final, mas perdeu para o Água Santa nos pênaltis. Enquanto isso, no Brasileirão, contentou-se com a 11ª posição e a vaga na Libertadores.

No Paulistão, o Tricolor se prepara com contratações, como a do meia Luiz Gustavo. Ao lado dos outros três grandes, também vai brigar pela vaga na final.

O Botafogo de Ribeirão Preto não fez uma boa campanha na Série B de 2023, mas conseguiu a permanência na segunda divisão por mais uma edição. No Paulistão, o elenco foi bem na fase de grupos e chegou nas quartas de final, mas perdeu para o RB Bragantino por 2 a 0. Em 2024, o time deve vai brigar pela vaga na fase adiante, mas não será favorito pelo título.

O Novorizontino está de volta à elite do Paulistão após conquistar o acesso da Série A2. O time, que deve brigar pela classificação até as quartas de final, quase celebrou a vaga na primeira divisão do Brasileirão, mas teve que se contentar com mais um ano na Série B.

Campeão da Taça Independência em 2023, o São Bernardo não vai brigar pelo título paulista na próxima edição, mas pode dar trabalho para os outros três participantes do grupo. O time venceu a Inter de Limeira na semifinal por 1 a 0 e, na final, passou pelo Mirassol nos pênaltis. Na Série C, ficou em terceiro lugar em seu grupo e não avançou para as decisões.

Como funciona a regra do desempate no Campeonato Paulista?

O regulamento da Federação Paulista de Futebol (FPF) indica diferentes critérios de desempate em caso de igualdade em pontos ganhos entre dois ou mais clubes, além do empate durante as partidas eliminatórias.

Na primeira fase - ou fase de grupos - do Paulistão, os critérios aplicados em caso de empate entre duas equipes são seis, onde se um critério não funcionar, o regulamento ordena que deve-se pular para o critério seguinte.

Os critérios da fase de grupos são:

a) Maior número de vitórias;

b) Maior saldo de gols;

c) Maior número de gols marcados;

d) Menor número de cartões vermelhos recebidos;

e) Menor número de cartões amarelos recebidos;

f) Sorteio público na sede da FPF

Na etapa eliminatória - quartas de final, semifinal e a final - a igualdade no placar é decidida através das cobranças de pênaltis, sem a necessidade da prorrogação. A final, jogada em duas partidas, também conhecerá o campeão através das penalidades.

Tabela do Paulistão 2024

A fase de grupos do Campeonato Paulista de futebol é composta por 12 rodadas, oito em cada com todas as 16 equipes em campo.

A primeira rodada está agendada para 21 de janeiro, enquanto a última acontecerá em 10 de março.

1ª RODADA DO PAULISTÃO 2024

Data: domingo, 21/jan

Botafogo SP x Santos

Corinthians x Guarani

Inter de Limeira x Portuguesa

Novorizontino x Palmeiras

Ponte Preta x Mirassol

RB Bragantino x Água Santa

São Bernardo x Ituano

São Paulo x Santo André

2ª RODADA DO PAULISTÃO 2024

Data: quarta-feira, 24/jan

Guarani x São Bernardo

Ituano x Corinthians

Mirassol x São Paulo

Palmeiras x Inter de Limeira

Portuguesa x RB Bragantino

Santo André x Novorizontino

Santos x Ponte Preta

Água Santa x Botafogo SP

3ª RODADA DO PAULISTÃO 2024

Data: domingo, 28/jan

Ituano x Guarani

Mirassol x Novorizontino

Palmeiras x Santos

Ponte Preta x Inter de Limeira

RB Bragantino x Botafogo SP

Santo André x Água Santa

São Bernardo x Corinthians

São Paulo x Portuguesa

4ª RODADA DO PAULISTÃO 2024

Data: quarta-feira, 31/jan

Botafogo SP x Santo André

Corinthians x São Paulo

Guarani x Mirassol

Inter de Limeira x São Bernardo

Novorizontino x Ituano

Portuguesa x Ponte Preta

RB Bragantino x Palmeiras

Água Santa x Santos

5ª RODADA DO PAULISTÃO 2024

Data: domingo, 04/fev

Corinthians x Novorizontino

Inter de Limeira x São Paulo

Ituano x Botafogo SP

Ponte Preta x São Bernardo

Portuguesa x Palmeiras

Santo André x RB Bragantino

Santos x Guarani

Água Santa x Mirassol

6ª RODADA DO PAULISTÃO 2024

Data: quarta-feira, 07/fev

Botafogo SP x Ponte Preta

Guarani x Inter de Limeira

Mirassol x Santo André

Novorizontino x RB Bragantino

Palmeiras x Ituano

Santos x Corinthians

São Bernardo x Portuguesa

São Paulo x Água Santa

7ª RODADA DO PAULISTÃO 2024

Data: sábado, 10/fev

Corinthians x Portuguesa

Inter de Limeira x Botafogo SP

Mirassol x Santos

Novorizontino x Guarani

Ponte Preta x São Paulo

RB Bragantino x São Bernardo

Santo André x Palmeiras

Água Santa x Ituano

8ª RODADA DO PAULISTÃO 2024

Data: quarta-feira, 14/fev

Botafogo SP x Corinthians

Guarani x Santo André

Inter de Limeira x Novorizontino

Ituano x Mirassol

Portuguesa x Água Santa

RB Bragantino x Ponte Preta

São Bernardo x Palmeiras

São Paulo x Santos

9ª RODADA DO PAULISTÃO 2024

Data: domingo, 18/fev

Mirassol x Botafogo SP

Palmeiras x Corinthians

Ponte Preta x Ituano

Portuguesa x Guarani

Santos x Novorizontino

São Bernardo x Santo André

São Paulo x RB Bragantino

Água Santa x Inter de Limeira

10ª RODADA DO PAULISTÃO 2024

Data: domingo, 25/fev

Corinthians x Ponte Preta

Guarani x São Paulo

Botafogo SP x Portuguesa

Ituano x RB Bragantino

Novorizontino x Água Santa

Palmeiras x Mirassol

Santos x São Bernardo

Santo André x Inter de Limeira

11ª RODADA DO PAULISTÃO 2024

Data: domingo, 03/mar

Botafogo SP x Guarani

Corinthians x Santo André

Inter de Limeira x Ituano

Ponte Preta x Novorizontino

Portuguesa x Mirassol

RB Bragantino x Santos

São Bernardo x Água Santa

São Paulo x Palmeiras

12ª RODADA DO PAULISTÃO 2024

Data: domingo, 10/mar

Guarani x RB Bragantino

Ituano x São Paulo

Mirassol x São Bernardo

Novorizontino x Portuguesa

Palmeiras x Botafogo SP

Santo André x Ponte Preta

Santos x Inter de Limeira

Água Santa x Corinthians

QUARTAS DE FINAL:

Domingo, 17 de março de 2024

SEMIFINAL:

Quarta-feira, 27 de março de 2024

FINAL:

Jogo de ida: domingo, 31 de março de 2024

Jogo de volta: domingo, 07 de abril de 2024

Qual é a premiação do Campeonato Paulista?

A Federação Paulista de Futebol (FPF) ainda não revelou os valores a serem destinados para o campeão e o vice, mas assim como no ano passado, é visível que a entidade dará a premiação em dinheiro.

Além disso, segundo o portal Terra, o Paulistão 2024 terá a maior receita em patrocínios e direitos televisivos da história, ou seja, a fatia dividida para os clubes durante a temporada. Grandes como Corinthians, São Paulo, Santos e Palmeiras ganham mais do que os times do interior por terem mais espaço na TV, além de patrocínios.

Na temporada passada, o Palmeiras ergue a taça, colocou a medalha dourada no pescoço e embolsou a bolada de R$ 5 milhões de premiação da FPF, enquanto o Água Santa faturou R$ 1,65 milhão. O estadual é um dos poucos que oferece quantias em dinheiro para o vencedor.

Quem vai transmitir o Paulistão 2024?

Os direitos de transmissão do Campeonato Paulista estão divididos entre os canais Record e TNT, e as plataformas HBO Max e CazéTV no Youtube. Assim como no ano passado, a Globo não vai transmitir os jogos do estadual na TV aberta e nem no pay-per-view Premiere.

Única emissora com sinal aberto a exibir o Paulistão, a TV Record transmitirá com exclusividade um jogo por rodada sempre às quartas e aos domingos até a final. Walter Casagrande, Oliveira Andrade, Renato Marsiglia, Bruno Piccinato, Bruno Laurence, Alexandre Oliveira e Márcio Canuto estão confirmados na equipe de transmissão.

Também é possível acompanhar a retransmissão da Record no aplicativo Playplus de graça. Baixe o serviço em seu aparelho com internet, faça o cadastro de forma gratuita e assista o canal ao vivo.

Na TV paga, a TNT vai exibir até dois jogos por rodada para todo o país. Entre em contato com a sua operadora, Sky, Claro, Oi e a Vivo, caso não tenha a emissora em sua programação. Já o HBO Max, streaming por assinatura, é a opção para quem não tem a TV paga e quer curtir o campeonato.

De graça, o CazéTV no Youtube disponibilizará pelo menos uma partida por rodada para os fanáticos torcedores. É só acessar o site de vídeos na internet, procurar pelo canal do influenciador Casimiro Miguel, clicar na primeira opção e assistir em tempo real.

Maiores campeões

Com 30 títulos, o Corinthians é, com folga, o maior campeão da história do Campeonato Paulista de futebol masculino. O Timão levantou a sua primeira taça em 1914 ao derrotar o Campos Elíseos na final do torneio.

O Palmeiras, atual campeão, é o segundo maior levantador de taças da história com 25 conquistas, seguido do São Paulo e Santos empatados com 22. Outras equipes que também figuram na lista de maiores campeões são Paulistano, Portuguesa, Ituano, São Bento, RB Bragantino, Inter de Limeira e Juventus.

Outras, como Guarani, Mirassol, Novorizontino, Santo André e Água Santa nunca subiram ao lugar mais alto do pódio.

Confira a lista completa dos campeões, atualizada após a conquista do título do Palmeiras em 2023.

CAMPEÕES DO PAULISTÃO NA HISTÓRIA:

Corinthians - 30 títulos

Palmeiras - 25 títulos

São Paulo - 22 títulos

Santos - 22 títulos

Paulistano - 11 títulos

São Paulo Athletic - 4 títulos

Portuguesa - 3 títulos

AA das Palmeiras - 3 títulos

Ituano - 2 títulos

Internacional SP - 2 títulos

São Bento - 2 títulos

Germânia - 2 títulos

Americano - 2 títulos

RB Bragantino - 1 título

São Caetano - 1 título

Inter de Limeira - 1 título

Juventus - 1 título

Albion - 1 título