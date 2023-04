Vanderlei Luxemburgo no Corinthians? Técnico é o novo cotado

Técnico Cuca pediu para deixar o comando do clube após a vitória contra o Remo na Copa do Brasil

Cuca não é mais técnico do Corinthians após pedir demissão na madrugada dessa quinta, 27 de abril - mesmo depois da vitória contra o Remo na Copa do Brasil. Com o cargo vago no Timão, o nome de Vanderlei Luxemburgo, 70 anos, aparece como possível contratação enquanto a diretoria do Timão. E agora, Luxemburgo no Corinthians é uma realidade?

Luxemburgo no Corinthians? Técnico é o favorito

De acordo com o jornalista Fábio Lazaro, do jornal Lance, o nome de Luxemburgo é o favorito da diretoria para substituir Cuca. A informação é que o clube pretende manter a linha de trabalho do ex-treinador, e a solução seria contratar um profissional experiente.

Um ponto positivo para Luxemburgo é que o professor tem duas passagens pelo Timão, sendo a primeira foi em 1998 e a outra em 2001.

Agora, Luxemburgo é um dos favoritos a assumir o comando do Corinthians pela terceira vez em sua carreira. Luxemburgo tem passagens por Vasco, Campo Grande, América RJ, Friburguense, Al-Ittihad, Flamengo, Guarani, Palmeiras, Ponte Preta e Cruzeiro.

Mas mesmo com Luxa sendo o favorito para assumir o Corinthians, outros nomes continuam na lista. Alguns treinadores livres são Tite, o sonho de todo torcedor corintiano, Roger Machado, Jorginho, André Villas Boas, Marcelo Gallardo e Rogério Ceni.

Confira a nota publicada pelo Corinthians sobre a saída de Cuca.

"O Sport Club Corinthians Paulista confirma que o técnico Cuca deixou o comando da equipe depois de um pedido da família para resolver assuntos particulares. Desejamos a Cuca e sua comissão técnica sucesso na sequência da carreira".

O Sport Club Corinthians Paulista confirma que o técnico Cuca deixou o comando da equipe depois de um pedido da família para resolver assuntos particulares. Desejamos a Cuca e sua comissão técnica sucesso na sequência da carreira. pic.twitter.com/6wQUL4tId2 — Corinthians (@Corinthians) April 27, 2023

Qual foi o último título do Corinthians?

Passagens de Luxemburgo pelo Corinthians

Vanderlei Luxemburgo treinou duas vezes o Corinthians em sua carreira como técnico de futebol. A primeira acontece em 1998, quando trocou o Santos pelo rival. No Campeonato Paulista daquele ano ficou com o vice-campeonato, mas conquistou o título do Brasileirão, o segundo da história do clube.

Já em 2001, ele assumiu o elenco alvinegro depois de passar pela Seleção Brasileira em 99. O seu trabalho foi fenomenal no Timão, tirando o clube da parte de baixo da tabela para ser campeão no Campeonato Paulista. Na Copa do Brasil em 2001 foi vice-campeão.

No total foram 136 partidas, com 63 vitórias, 34 empates e 39 derrotas, de acordo com dados do portal Meu Timão.

Próximo jogo do Corinthians

Agora o Corinthians precisa correr contra o tempo para arruma a casa, já que o time volta a jogar no sábado, 29 de abril, contra o Palmeiras pela terceira rodada do Brasileirão. O Allianz Parque será o palco do Derby Paulista, às 18h30, horário de Brasília.

Com a saída de Cuca, é provável que Fernando Lázaro comande o elenco enquanto um novo treinador não é anunciado. No entanto, é sabido que o profissional não apresentou um bom desempenho no comando da equipe.

A situação do clube não é das melhores. Embora tenha passado para às oitavas da Copa do Brasil, no Brasileirão o Timão aparece na 14ª posição com uma vitória e uma derrota. O triunfo no Derby é fundamental.

