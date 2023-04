O campeão masculino e feminino do High Stakes vai faturar R$ 1 milhão, ou US$ 200 mil como prêmio.

Quando vai ser a próxima luta do Whindersson Nunes em 2023?

O humorista Whindersson Nunes venceu o rapper polonês Filipek nas quartas de final do torneio internacional de boxe High Stakes, em abril. Agora, o brasileiro já sabe quem vai enfrentar na semifinal em busca da vaga pela disputa do título internacional. Saiba quando vai ser a próxima luta de Whindersson e todos os detalhes.

Leia também: Quanto Whindersson ganhou na luta?

Próxima luta do Whindersson Nunes será em junho

A próxima luta de Whindersson Nunes está marcada para 03 de junho, sábado, na Three Arena, em Dublin, na Irlanda, contra o youtuber King Kenny. O horário será confirmado pela empresa responsável.

Whindersson venceu o polonês por nocaute técnico. Agora, encontra na semifinal o britânico Kenny Ojuederie, que também passou das quartas de final com nocaute em My Mate Nate.

A semifinal não dá premiação em dinheiro aos participantes. O vencedor vai para a final do High Stakes, torneio internacional produzido pela Kingpyn Boxing que reúne famosos da internet.

Data : Sábado, 03 de junho de 2023

: Sábado, 03 de junho de 2023 Horário : a definir

: a definir Local: 3 Arena, em Dublin, na Irlanda,

Quem é King Kenny?

O britânico Kenny Ojuederie, ou King Kenny como é conhecido na internet, é o adversário de Whindersson Nunes na próxima luta. Aos 26 anos, Kenny acumula 2,11 milhões de inscritos no Youtube e 419 mil seguidores nas rede sociais.

Kenny superou o youtuber My Mate Nate também por nocaute. Na internet, ele publica vídeos de pegadinhas e ganha a atenção do público que é apaixonada por esse tipo de conteúdo.

Esta não é a primeira vez que Kenny disputa no boxe. No ano passado, o inglês enfrentou o youtuber brasileiro "FaZe Temper", onde por decisão unânime o brasileiro ganhou. No total, Kenny tem cinco lutas em seu currículo, sendo três vitórias e duas derrotas.

Para assistir a luta de Whindersson Nunes o torcedor tem que comprar o pay-per-view Kingpyn Boxing, produtora responsável pelo evento de boxe. É a única maneira de assistir ao vivo a luta do humorista.

Acesse o site (kingpynboxing.com), clique em "Buy PPV", escolha a opção "compre o acesso" e faça o seu cadastro com email, senha e todos os dados. O pacote mais barato sai por R$ 27,99, enquanto o Premium é R$ 37,99 e o Watch Party por R$ 47,99.