VOTE: qual deve ser a 4ª camisa do Corinthians 2023?

Em parceria com a Nike, o Corinthians anunciou nesta quarta-feira, 24 de maio, a abertura da votação para a escolha da quarta camisa do Corinthians para a temporada 2023. O concurso “Manto Do Corinthians” traz dois modelos desenhados por torcedores. Qual é o seu favorito? Quem merece representar o clube?

Duas opções estão disponíveis na votação para a quarta camisa do Corinthians na temporada. A votação será realizada entre 24 até 27 de maio, às 23h59, horário de Brasília. O resultado será divulgado para os torcedores no domingo, 28 de maio.

Agora, restam apenas dois finalistas.

Escolha qual deve ser a quarta camisa do Corinthians

A primeira opção é chamada de “Origens”, desenhada por Leonardo Fojo. Na cor bege, faz referência ao primeiro uniforme do Timão e a primeira casa, o Campo do Lenheiro. A gola tem detalhes em preto e também nas mangas, além de trazer o escudo pioneiro do clube de 1913, o CP, ou Corinthians Paulista. Por dentro da camisa, a inscrição “É o time do povo” aparece.

A segunda opção é “Sangue Corinthiano”, desenhada por Kaique Sena e inspirada no sangue corinthiano que corre nas veias de todos os apaixonados pelo Timão. A camisa é preta e tem detalhes em vermelho próximo do símbolo do clube e também na logo da Nike. Na parte de dentro, próximo da nuca, os dizeres “Tá no sangue, na pele e na alma”.

Como votar no site oficial do Corinthians?

A votação oficial para escolher a quarta camisa do Corinthians em 2023 acontece no aplicativo Universo SCCP a partir de 24 de maio até o dia 27 de maio.

Vá até a loja de aplicativos do celular, Android ou iOS, e baixe o aplicativo de graça. Depois, faça o seu cadastro sem pagar nada com email, nome completo, senha e data de nascimento. Daí, clique na matéria sobre as camisas.

Assim que a matéria carregar, escolha qual modelo você quer votar, confirme o seu CPF no cadastro e vote. Também dá para ver as camisas nas lojas da Rede Poderoso Timão.

