Horários do GP de Mônaco 2023: programação do fim de semana

Horários do GP de Mônaco 2023: programação do fim de semana

Após o cancelamento em Imola, a próxima corrida da temporada é o GP de Mônaco, um dos mais tradicionais circuitos do automobilismo da Fórmula 1. Esta será a sexta prova do calendário de 2023, então confira os horários e as condições climáticas para o fim de semana.

Quando é o GP de Mônaco na Fórmula 1?

O Grande Prêmio de Mônaco é a próxima corrida da Fórmula 1 na temporada. Serão três treinos livres, um classificatório e a prova no domingo entre 26, 27 e 28 de maio no Circuito de Mônaco, na cidade de Monte Carlo, no Principado de Mônaco

Todos os vinte pilotos vão correr no fim de semana. A competição retorna após o GP de Emilia-Romagna ser cancelado por conta das fortes chuvas na região norte da Itália, afetando cidades e o circuito. Com isso, a FIA indicou que a prova não aconteceria.

Na temporada passada, Sergio Perez, da Red Bull, venceu a corrida. Relembre o resultado do GP de Mônaco 2022 aqui. Serão 78 voltas no Circuito de Mônaco de 3,337 quilômetros este ano. Confira a programação, onde assistir e todos os horários.

Sexta-feira, 26/05 – GP de Mônaco da F1

08h30 – treino livre 1 (BandSports)

12h – treino livre 2 (BandSports)

Sábado, 27/05 – GP de Mônaco da F1

07h30 – treino livre 3 (BandSports)

11h – treino classificatório (BAND, BandSports, site da BAND e BandPlay)

Domingo, 28/05 – GP de Mônaco da F1

10h – GP de Mônaco (BAND, site da BAND e BandPlay)

Como vai estar o clima no GP de Mônaco?

De acordo com o site Weather.com, a região de Monte Carlo, em Mônaco, receberá a Fórmula 1 com chuva. Segundo o portal internacional de clima e tempo, o fim de semana terá máxima de 23ºC e mínima de 17, com aguaceiros no início da manhã e no meio da tarde na sexta-feira, sábado e domingo, e ventos de 11 km/h.

No restante do dia, o clima deve permanecer ensolarado com algumas nuvens, de acordo com o site Weather. Mesmo com a chuva, não há com o que a Fórmula 1 se preocupar.

No sábado, a chuva deve tomar conta de Mônaco, enquanto no domingo as pancadas de chuva estarão presentes pela manhã.

Pela temporada passada, a chuva também marcou presença no tradicional fim de semana de Mônaco. No dia da corrida, a chuva atrasou em 1 hora o início da competição. Depois, o acidente envolvendo Mick Schumacher na metade da prova fez com que o GP de Mônaco terminasse na volta 30, sem todas as voltas completas. Sergio Perez, da Red Bull, saiu vitorioso.

LEIA TAMBÉM: conheça todos os 20 pilotos da Fórmula 1 em 2023 e suas equipes

Qual pneus os pilotos vão usar?

A Pirelli definiu que os pilotos da Fórmula 1 vão utilizar os compostos C3 duro, C4 médio e o C5 macio para competir nas ruas de Monte Carlo, em Mônaco.

Como o circuito é aberto e os competidores precisam de muita atenção em cada trecho, a Pirelli e a FIA optaram pelos pneus macios. Além disso, Mônaco tem a menor velocidade média de volta de todo o campeonato, em torno de 150 km/h.

Nas pistas tem pouca aderência e desgaste limitado. Por isso os compostos macios, já que oferecem um bom nível de aderência.

Tyre info for the #MonacoGP 🇲🇨 🐌 The slowest track on the calendar

🚗 Open track during evenings makes rubber build-up difficult

🔵 A belated debut for the new Cinturato Blue full wet possible#Fit4F1 #F1 pic.twitter.com/xlbxaq2WMd — Pirelli Motorsport (@pirellisport) May 22, 2023



Leia também:

Lewis Hamilton tem filhos? O que sabemos da vida do piloto