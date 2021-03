Zagueiro novo no Timão; veja a nova contratação do Corinthians

Ainda no início da temporada de 2021, a equipe corintiana busca reforços para preencher o elenco profissional e as equipes da base. Por isso, nesta quarta-feira (24), o Timão anunciou a chegada de um novo reforço para a equipe sub-20, mas com chances de subir ao elenco profissional em caso de bom desempenho. Veja quem o Corinthians contratou.

Aos 20 anos, Carlão é o novo reforço para a zaga Alvinegra. Embora estivesse na equipe profissional do Náutico, o defensor chega a princípio para fazer parte do elenco Sub-20. No entanto, caso tenha um bom rendimento, o zagueiro pode ser promovido para o elenco principal do Timão que hoje conta com Bruno Mendez, Gil, Jemerson e Raul Gustavo. Sendo que o uruguaio muitas vezes precisa atuar como lateral direito.

O jovem que o Corinthians contratou assinou o contrato nesta quarta (24), mas por um empréstimo de um ano. No entanto, Carlão ainda não tem data de apresentação, visto que os treinos das equipes juniores estão suspensas por conta da pandemia de Covid-19.

Caso a equipe alvinegra queira ficar com o zagueiro após o término de seu empréstimo, terá que adquirir 60%. Entretanto, os valores são mantidos em sigilo.

Quem é Carlão, jogador que o Corinthians contratou?

Capitão em praticamente todas as categorias de base do Náutico, Carlão recentemente recebeu vários elogios do treinador Hélio dos Anjos, que o via preparado para jogar na equipe principal do Timbu. O atleta estreou no elenco profissional da equipe de Recife no meio de 2020, e desde então disputou 11 jogos.

Líder dentro de campo, o zagueiro ergueu os canecos da Copa do Nordeste Sub-20 e do Campeonato Pernambucano da mesma categoria, no ano passado. Para poder jogar no Corinthians, o defensor renovou o contrato com o Timbu até o fim de 2023. Entretanto, este não é seu primeiro empréstimo. Isso porque em 2019, passou cerca de dois meses no Fluminense, mas retornou a Pernambuco devido à questões familiares.

Além da chegada de Carlão, quem o Corinthians também contratou é o atacante Anderson Chaves, do Vila Nova, e o volante Vitor, do Globo FC. Entretanto, todas as novas aquisições são para a base. Devido aos problemas financeiros, o clube adota um medida cautelosa e aposta em jovens promessas, o qual os custos são menores.

+ Clubes se unem contra suspensão do Campeonato Carioca 2021