Clubes se unem contra suspensão do Campeonato Carioca 2021

Após a suspensão de jogos no Rio de Janeiro e em Niterói, por determinações das prefeituras locais, os clubes do Campeonato Carioca 2021 buscam alternativas para não paralisarem o campeonato. Isso porque, uma pausa no Estadual não só atrapalharia o calendário das equipes, como o financeiro. O medo das agremiações é que a Rede Record, detentora dos diretos de transmissão, corte ou suspenda os pagamentos se paralisarem a competição. Por isso, agora os 12 participantes do torneio correm contra o tempo para continuarem o Estadual.

A redução ou suspensão dos pagamentos aos clubes pelos direitos de transmissão do Campeonato Carioca 2021 é algo previsto em uma das cláusulas do contrato, se a competição for suspensa. O acordo diz que caso os jogos não sejam realizados ou se a pandemia do novo coronavírus forçar uma paralisação, a Record pode aplicar a cláusula.

Uma pausa no Estadual também afetaria as arrecadações dos clubes com o pay-per-view. Isso porque, sem jogos os clubes não arrecadariam com as transmissões na plataforma do campeonato, o Cariocão TV. O sistema streaming de exibição do torneio também é uma forma de arrecadação de recursos. Pois, visto que sem público nos estádios, as equipes estão deixando de arrecadar com a bilheteria.

Quanto a Record paga para transmitir o Carioca?

A emissora de Edir Macedo fechou contrato de dois anos para transmitir o Campeonato Carioca 2021 na tv aberta. Mas, pelos direitos de transmissão, a Record pagará R$26 milhões, sendo R$ 11 milhões neste ano e outros R$15 milhões para a temporada que vem. Dentro do acordo, estão previstos então a exibição de 11 jogos da Taça Guanabara (primeira fase do Carioca) e mais dois jogos nas semifinais e as finais.

No entanto, o valor pago pela emissora fica bem abaixo do que a Rede Globo, antiga detentora dos direitos, pagava aos clubes. Para servir de exemplo, os três gigantes do Rio que tinham contrato com a emissora carioca Botafogo, Fluminense e Vasco, recebiam cerca R$ 18 milhões por ano. Já a Record pagará aos grandes cariocas R$3,9 milhões por dois anos.

Quais estádios podem receber Campeonato Carioca 2021?

Com a suspensão de jogos de futebol na cidade do Rio de Janeiro e Niterói de 26 de março a 4 de abril, cerca de cinco estádios ficam impossibilitados de receber o Campeonato Carioca 2021. São eles: Maracanã, Nilton Santos, São Januário, Moça Bonita e Luso-Brasileiro.

Diante deste cenário, seis destinos são candidatos a sediarem as partidas, para que o campeonato tenha andamento. São eles: Duque de Caxias, Mesquita, Nova Friburgo, Nova Iguaçu, Saquarema e Volta Redonda. Todos no Estado do Rio de Janeiro.

Com a utilização destes municípios, a Ferj, teria então seis estádios para realocarem os jogos que ocorreriam na capital. Los Larios, Giulite Coutinho, Eduardo Guinle, Jânio Moraes (Laranjão), Elcyr Resende e Raulino de Oliveira, todos possuem o aval da federação para receber os duelos.

