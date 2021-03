Como assistir ao vivo jogo do Botafogo e Flamengo hoje – 24/3

Dia de clássico no Campeonato Carioca 2021! Às 21h35 desta quarta-feira (24), Botafogo e Flamengo fazem o Clássico da Rivalidade no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, em partida válida pela 5ª rodada do Estadual. Vice-líder da competição, o Rubro-negro está de olho na liderança, enquanto o invicto Glorioso busca uma vaga dentro do G-4. Saiba como assistir ao vivo o jogo entre Botafogo e Flamengo.

Sem perder nenhum jogo no Cariocão 2021, o Fogão soma três empates, mas apenas uma vitória na competição. Empatou com Boa Vista, Bangu (ambos por 0 a 0) e Vasco (1 a 1), e então venceu o Resende por 3 a 0. Com os seis pontos, a equipe de Marcelo Chamusca é o atual quinto colocado, mas a dois pontos do G-4.

Já os Rubro-negros possuem três vitórias no Campeonato Carioca 2021, mas sofreram uma derrota. Logo depois de conquistar dois triunfos seguidos, diante do Nova Iguaçu (1×0) e do Macaé (2×0), e chegar a liderança da competição, o Flamengo perdeu para o Fluminense e consequentemente foi ultrapassado pelo Volta Redonda. Embora tenha vencido o Resende por 4 a 1, na última rodada, ainda assim a equipe da Gávea se manteve na vice-liderança

Botafogo x Flamengo: onde assistir ao vivo Carioca 2021?

Assistir ao vivo clássico entre Botafogo e Flamengo – Record TV e Cariocão TV

O Clássico entre Botafogo e Flamengo terá transmissão da tv aberta. Isso porque a Rede Record transmite o confronto a partir das 21h35 para o Rio de Janeiro e outras 27 cidades do país. Lucas Pereira narra o duelo, mas com comentários de Guttemberg Fonseca e de Ricardo Rocha.

A plataforma digital Cariocão TV também exibe o duelo. Além dos jogos, a plataforma também tem conteúdos inéditos contando com pré-jogo, jogo, mas também com o pós-jogo. Para quem quiser ser cliente, há então três modalidades de assinaturas pay-per-view:

Assinatura de todos os jogos do campeonato: R$ 129,90 (parcelado em até 4 vezes);

Assinatura mensal: R$ 49,90;

Compra de partida única: R$ 59,90.

Onde e quando será Botafogo x Flamengo ?

O Clássico da Rivalidade será realizado no Estádio Nilton Santos, o Engenhão, no Rio de Janeiro. A partir das 21h35, a bola então rola para Botafogo e Flamengo, em confronto válido pela 5ª rodada do Campeonato Estadual, jogo que terá transmissão ao vivo na tv aberta e plataforma streaming.

Prováveis escalações

Botafogo : Douglas Borges, Jonathan, Marcelo Benevenuto, Kanu e Paulo Victor; José Welison, Rickson (Kayque) e Matheus Frizzo; Marcinho, Matheus Babi, e Warley.

: Douglas Borges, Jonathan, Marcelo Benevenuto, Kanu e Paulo Victor; José Welison, Rickson (Kayque) e Matheus Frizzo; Marcinho, Matheus Babi, e Warley. Flamengo: Hugo Souza; Matheuzinho, Bruno Viana Léo Pereira e Renê; João Gomes, Hugo Moura e Pepê; Vitinho, Michael e Pedro.

Quem venceu mais o clássico entre Botafogo e Flamengo?

Com uma rivalidade que já atravessa mais de 100 anos, Botafogo e Flamengo fazem o popular Clássico da Rivalidade. Em toda história, os clube se enfrentaram em 373, com vantagem no número de vitórias para os flamenguistas. São 137 triunfos rubro-negros, contra 112 alvinegros, além de 124 empates.

Tabela da 5ª rodada do Campeonato Carioca 2021

Resende 1 x 0 Volta Redonda

Boa Vista 0 x 2 Fluminense

Quarta

Madureira x Bangu – 15h30

Vasco x Macaé – 18h

Botafogo x Flamengo – 21h35

Quinta

Nova Iguaçu x Portuguesa – 15h30

