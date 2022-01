Contratações do Flamengo para 2022: quem entra no Rubro Negro?

Contratações do Flamengo para 2022: quem entra no Rubro Negro?

Campeão da Supercopa do Brasil e do Campeonato Carioca em 2021, o Flamengo se prepara para entrar com todo o vapor na nova temporada do futebol. O elenco rubro-negro fez questão de repatriar um novo técnico português, Paulo Sousa, em busca de novos ares no vestiário. Agora, resta saber se qual serão as novas apostas do clube. Saiba quais são as contratações do Flamengo para 2022, quem saiu e e quem ainda pode chegar.

Quem são as contratações do Flamengo para 2022?

Até o comecinho de janeiro, a única contratação do Flamengo para a temporada 2022 foi o técnico Paulo Sousa, o português que estava no comando da Seleção da Polônia. Após a negociação com Jorge Jesus falhar, a diretoria do Rubro-Negro fez questão de conversar com outros técnicos, incluindo Paulo.

A negociação fluiu para ambas as partes, e Paulo foi contratado pelo Flamengo em contrato válido por dois anos. O comandante tem passagens pela Seleção de Portugal como técnico adjunto, depois o QPR, Swansea, Leicester, Videoton FC, Maccabi Tel Aviv, Basel, Fiorentina, TJ Quanjian, Bordeaux e por fim a Polônia.

Além de Paulo Sousa, o Flamengo deve comprar o meia Thiago Maia em definitivo por cinco temporadas. Segundo informações do portal Globo Esporte, o clube carioca quer comprar 50% dos direitos com o Lille, da França. O jogador está emprestado ao time do Rio até junho de 2022.

Quem saiu do Flamengo?

Ao mesmo tempo em que não atualizou o seu elenco, o Flamengo foi na contramão e aproveitou para realizar uma limpa com jogadores que não são utilizados.

Encabeçando a lista de saídas está Piris da Motta. O volante foi contratado pelo Cerro Porteño, onde poderá ter mais espaço para jogar já que não era utilizado no elenco rubro-negro.

Outro que também deixou o clube do Rio é Max, outro volante. Agora, o jogador pertence ao Colorado Rapids, dos Estados Unidos, pronto para disputar a MLS pelo valor de 1 milhão de dólares, segundo o portal GE.

Bruno Viana, zagueiro, também se despediu do Fla para retornar ao RB Bragantino, já que o time não optou pela opção de compra do jogador. Natan, também jovem zagueiro, é outro que vai para o Bragantino por compra definitiva do time paulista.

João Lucas e Bill também deixaram o clube, seguindo para o Cuiabá e Dnipro -1 respectivamente. Já Hugo Moura e Vitor Gabriel serão negociados com outros clubes, ao que tudo indica.

Quem ainda vai chegar no Flamengo em 2022?

Depois de encontrar o substituto de Renato Gaúcho, a Diretoria do Flamengo se dispôs a colocar ordem na casa e focar todas as suas atenções no trabalho do português Paulo Sousa.

Mesmo com os olhos vidrados no mercado, Marcos Braz, dirigente do Flamengo, garantiu em entrevista coletiva na última segunda-feira, 10/01, que naquele momento novas negociações e jogadores não eram a prioridade e sim a contratação de um novo técnico.

“O Flamengo tinha uma necessidade, uma demanda. Nós entendíamos que a principal demanda era a contratação de um técnico, de uma comissão técnica qualificada. Eu gostaria de lembrar aos jornalistas que a gente teve uma eleição aqui e que quando acabou a temporada a gente achou por melhor esperar, que essa eleição passasse para que a gente pudesse viajar. Isso não quer dizer que a gente tenha ficado na inércia, a gente estava trabalhando mas a gente se sentia desconfortável de pegar o avião, a gente já tinha decidido que iriamos na contratação de um técnico europeu.

Acho que a gente não perde tempo exatamente por isso, cada clube tem a sua demanda, a nossa principal demanda era contratar um técnico qualificado, junto com uma comissão técnica qualificada, foi isso que a gente fez. Claro que no meio desse processo a gente fez a contratação do Thiago Maia”.

Quando é o primeiro jogo do Flamengo em 2022?

O primeiro compromisso do Flamengo na temporada vai acontecer na quarta-feira, 26 de janeiro de 2022, diante da Portuguesa, pela primeira rodada do Campeonato Carioca em 2022. O horário e o local ainda será definido pela organização do torneio.

A TV Record será a responsável por transmitir os jogos do Campeonato Carioca na TV aberta.

