Repescagem para a Copa do Mundo 2022: confrontos e datas

Treze seleções já estão classificadas para a Copa do Mundo de 2022 no Catar. O restante das vagas serão definidas através das Eliminatórias e a Repescagem, onde cada umas das equipes encontra disputas acirradas em seus continentes. Saiba quais são as datas da Repescagem para a Copa do Mundo 2022 e o que esperar nos confrontos.

Repescagem para a Copa do Mundo 2022

Até o momento, treze seleções, incluindo o Catar que é o país-sede, estão com o passaporte carimbado para a Copa do Mundo 2022. São elas Brasil, Argentina, Alemanha, Dinamarca, França, Bélgica, Croácia, Espanha, Sérvia, Inglaterra, Suíça e Holanda. Enquanto isso, as outras vagas serão definidas através das Eliminatórias e as repescagens, incluindo os continentes como América do Sul, Ásia, Europa e Oceania. A África, no entanto, é a única que não tem repescagem, disponibilizando cinco vagas de maneira direta após a fase final para o Mundial.

Repescagem da Europa

A Repescagem na Europa vai acontecer na quinta-feira, 24 de março, com seis jogos em horários alternados na parte da tarde, pelo horário de Brasília.

A presença de Itália, Portugal, Rússia e Suécia na repescagem chama a atenção já que são consideradas potências no futebol mundial e, agora, correm o risco de ficar de fora do Mundial da FIFA.

Os seis vencedores avançam até a fase final onde somente três ganham vagas para a Copa. Dessa maneira, confira a seguir todos os confrontos da semifinal na Repescagem da Europa

SEMIFINAL (24/03):

Escócia x Ucrânia

País de Gales x Áustria

Rússia x Polônia

Suécia x República Tcheca

Itália x Macedônia do Norte

Portugal x Turquia

FINAL (29/03):

País de Gales/ x Escócia/Ucrânia

Rússia/Polônia x Suécia/República Tcheca

Portugal/Turquia x Itália/Macedônia do Norte

Repescagem da América do Sul

Dez seleções da América do Sul disputam as Eliminatórias Sul-Americanas em busca das quatro vagas diretas até a Copa do Mundo. Até o momento, Brasil e Argentina são os únicos classificados, enquanto Equador, Colômbia, Peru, Chile, Uruguai, Bolívia e Paraguai seguem na briga.

Faltam apenas quatro rodadas para acabarem as Eliminatórias Sul-Americanas, com o cenário se desenhando cada vez mais. Além das quatro vagas, o elenco que terminar em quinto lugar garante-se na Repescagem Mundial.

Através de sorteio, a FIFA definiu que o o time sul-americano vai enfrentar o da Ásia em jogo único. O confronto, no entanto, ainda não tem data.

Confira o chaveamento da Repescagem Intercontinental.

América do Sul x Ásia

Repescagem da Ásia

Doze seleções do continente asiático disputam as Eliminatórias. Divididos em dois grupos de seis, brigam pelas duas vagas disponíveis ao primeiro e segundo na tabela. Os terceiros lugares avançam para a Repescagem Asiática onde, com jogos de ida e volta, disputam a vaga única na Repescagem Mundial para enfrentar em partida única a seleção da América do Sul.

Estão nas Eliminatórias da Ásia as equipes de Ásia, podendo ser Irã, Coréia do Sul, Emirados Árabes Unidos, Líbano, Iraque, Síria, Arábia Saudita, Japão, Austrália, Omã, China e Vietnã.

América do Sul x Ásia (Ainda sem data)

Repescagem da Oceania

Com relação as outras competições, as Eliminatórias da Oceania ainda estão atrasadas. Isso porque as seleções de Tonga e Ilhas Cook sequer entraram em campo pela primeira fase. O adiamento aconteceu por conta da pandemia do Covid-19, obrigando o continente a remarcar para março.

São onze países disputando no continente: Tonga, Ilhas Cook, Nova Zelândia, Ilhas Salomão, Nova Caledônia, Polinésia Francesa, Fiji, Vanuatu, Papua Nova-Guiné, Samoa Americana, Samoa.

Quem vencer a grande final das Eliminatórias vai disputar a repescagem em jogo único diante da seleção da América Central e do Norte (CONCACAF). O confronto ainda não tem data marcada.

América Central e do Norte x Oceania

Repescagem da CONCACAF

Oito seleções disputam as Eliminatórias da Concacaf, organização do futebol na América Central e do Norte, sendo elas Canadá, Estados Unidos, Panamá, México, Costa Rica, Jamaica, El Salvador e Honduras.

Os três primeiros colocados na primeira fase garantem vaga na Copa do Mundo de maneira direta, enquanto o quarto colocado estará na repescagem intercontinental para enfrentar o time da Oceania em partida única, ainda sem data da FIFA.

América Central e do Norte x Oceania

Quando começa a Copa do Mundo 2022?

O Mundial da FIFA no Catar dará o pontapé inicial em 21 de novembro de 2022 no Al Bayt Stadium, cidade de Al Khor, a partir das 07 horas da manhã pelo horário de Brasília.

Este ano, a competição teve a sua data alterada pela entidade por conta das altas temperaturas do verão no Oriente Médio, podendo chegar em uma média de 40 até 50 graus. Por isso, os jogos vão acontecer em novembro e dezembro de 2022.

Mesmo com a entidade garantindo estádios climatizados, ainda ficaria difícil lidar com a situação. Foi então que, em 2015, o comitê organizador da FIFA decidiu alterar o início da Copa do Mundo no Catar para 21 de novembro, seguindo até 18 dezembro com a grande final entre as duas seleções favoritas.

A data, no entanto, obriga entidades como a UEFA e Conmebol a mexerem em suas competições como a Champions e a Libertadores para adequar-se ao calendário da FIFA na temporada.

Por fim, a grande final está marcada para acontecer em 18 de dezembro com os dois finalistas às 12h.

