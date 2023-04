Confira o desempenho de Cuca no comando do Mengão

Cuca no Flamengo: como foi a passagem do técnico no Rubro-Negro?

Cuca no Flamengo: como foi a passagem do técnico no Rubro-Negro?

Novo técnico do Corinthians, Cuca foi treinador do Flamengo duas vezes, em passagens nem tão amistosas assim. Embora tenha levado o time em 2009, o técnico teve divergências não só com a diretoria, como também com os jogadores. O saldo até é de pouca saudade do profissional. Relembre.

Quando Cuca treinou o Flamengo?

O técnico Cuca dirigiu o Flamengo em duas oportunidades ao longo de sua carreira. A primeira foi entre os meses de fevereiro a abril de 2005, enquanto a segunda passagem ocorreu entre janeiro a maio de 2009.

Cuca no Flamengo 2005

Na primeira vez como técnico do Flamengo, de acordo com matéria do O Globo de junho de 2022, Cuca teve um comando relâmpago com apenas 12 partidas à frente do time. Nesse curto período, o balanço foi positivo: cinco vitórias, quatro empates e três derrotas.

Cuca, chegou ao Rubro-Negro em fevereiro de 2005 para assumir a vaga deixada por Júlio César Leal. A estreia no comando técnico aconteceu no dia 16 de fevereiro de 2005. Na ocasião, o Fla enfrentou o River-PI. A partida terminou empatada em 1 a 1 e foi válida pelo jogo de ida da primeira fase da Copa do Brasil. No compromisso da volta, o Flamengo venceu por 3 a 1 e avançou na competição.

No dia 15 de abril, pouco mais de 2 meses após sua chegada ao time da Gávea, o treinador foi mandado embora. No mesmo dia, o UOL publicou uma notícia informando que a insistência no pedido por reforços foi o fator decisivo para sua demissão.

Naquele ano, o time contava com os goleiros Wilson, Diego e Getúlio Vargas; Laterais direitos Fábio Silva, China, Léo Moura, Ricardo Lopes e Léo Matos; Zagueiros Henrique Souza, Rodrigo Arroz, Júnior Baiano, Thiago Campos, Renato Silva, Fernando; Laterais esquerdos Egídio, Júlio César, André Santos, André Lima e Igor Nakamura; Volantes Robson, Júnior Carioca, Jônatas, Renato Abreu, Augusto Recife, Diego Souza e Rômulo; Meias Renato Augusto, Da Silva, Caio, Márcio Guerreiro, Souza, Adrianinho, Zinho, Fellype Gabriel e Geninho.

Por fim, os atacantes Bruno Mezenga, Jean, Josafá, Fabiano Oliveira, Marcelo Moscatelli, Alessandro, Bruno Barbosa, Dimba, Fábio Júnior, El Tigre Ramirez, Marcos Denner, Obina e Vinícius Pacheco.

Nessa primeira experiência, a última partida de Cuca foi no dia 13 de abril de 2005. O confronto que marcou a despedida do treinador foi contra o Ceará, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. A derrota por 2 a 0 foi o suficiente para a queda do técnico.

Técnico em 2009

Depois de 4 anos, Cuca voltou ao Ninho do Urubu para assumir o Flamengo, isso em janeiro de 2009. A contratação veio após a demissão de Caio Júnior, que foi mandado embora no final de 2008.

A estreia de Cuca em sua segunda vez a frente do Mengão foi pela primeira rodada do Campeonato Carioca. No Maracanã, o Fla venceu a equipe do Friburguense pelo placar de 1 a 0.

O regulamento do estadual daquela temporada reunia os vencedores da Taça Guanabara (1° turno) e da Taça Rio (2° turno) em uma final com jogos de ida e volta. O vencedor seria coroado com o título de campeão carioca.

Na Taça Guanabara, o vencedor foi o Botafogo. Na Taça Rio, o Flamengo foi campeão após passar pelo Fluminense na semifinal com placar de 1 a 0.

Nos dois jogos da final entre Botafogo e Flamengo, os times empataram em 2 a 2, indo a decisão para os pênaltis. Nas penalidades, o Fla venceu por 4 a 2. O time da Gávea consagrou-se campeão carioca; o primeiro título de expressão da carreira de Cuca.

Mas mesmo com a conquista, o clima no vestiário não era o dos melhores. Segundo o jornal “O Globo”, à época, Cuca e Ibson tiveram um desentendimento no intervalo da final do estadual. O atleta ameaçou não retornar para o gramado na etapa final. Entretanto, foi contido pelos companheiros.

Além disso, outras confusões com os jogadores desgastaram a relação com Cuca no Flamengo. Assim, ele encerrou sua segunda passagem no Flamengo com 39 partidas disputadas, sendo 19 vitórias, 13 empates e 7 derrotas.