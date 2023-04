Argentino, Sampaoli é o novo técnico do Flamengo

O Flamengo confirmou nesta sexta-feira, 14, que Jorge Sampaoli é o novo técnico do time. O treinador argentino, que é conhecido por sua filosofia de jogo ofensivo e intenso, terá contrato no Rubro-Negro até dezembro de 2024. O anúncio foi feito 3 dias após a demissão de Vitor Pereira.

O novo treinador chegará ao Rio de Janeiro ainda neste fim de semana. Porém, não comandará o próximo jogo do Flamengo contra o Coritiba, no domingo (16), às 16h (horário de Brasília). A partida é válida pela estreia do Mengão no Campeonato Brasileiro. O palco do duelo será o Maracanã.

Quem é Sampaoli?

Sampaoli, 63 anos, começou sua carreira como jogador juvenil antes de fazer a transição para a gestão após uma lesão grave. Ele começou sua carreira de treinador no Coronel Bolognesi, no Peru, em 2004, e desde então teve passagens breves, mas bem-sucedidas, pelo O'Higgins, no Chile, e pelo Emelec, no Equador.

O último trabalho dele foi no Sevilla, da Espanha. Por lá, o argentino de 63 anos participou de 31 partidas. Foram 13 vitórias, 6 empates e 12 derrotas. Com uma má sequência no clube, Jorge Sampaoli foi demitido.

No Brasil, o técnico atuou no Santos em 2019 e no Atlético-MG entre 2020 e 2021. No país do futebol, conquistou o Campeonato Mineiro de 2020.

O maior troféu de expressão conquistado por Sampaoli foi a comando da seleção chilena na Copa América de 2015. Na Copa do Mundo de 2018, foi o técnico da Argentina.