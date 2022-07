Gols do Flamengo x Tolima: como foi a goleada de 7×1

E deu Flamengo classificado para as quartas da Libertadores! Em noite inspirada de Pedro, o Mengo venceu o Tolima nesta quarta-feira, 7 de julho, por 7 x 1 no Estádio do Maracanã, Rio de Janeiro, para carimbar o passaporte até a próxima fase da competição em partida excelente do grupo carioca. Confira os gols do Flamengo hoje e como foi a partida completa.

O Flamengo classificado vai enfrentar o Corinthians nas quartas de final da Libertadores.

Gols do Flamengo x Tolima na Libertadores 2022

Com o Flamengo classificado nas quartas de final da Libertadores 2022, o torcedor flamenguista já conta os dias para o início da próxima fase. De maneira histórica, o clube do Rio de Janeiro goleou com 7 gols o Tolima na noite desta quarta-feira, no Maracanã, com a presença de 60 mil torcedores.

O Tolima sequer chutou ao gol, sendo anulado entre os 90 minutos pelo ataque rubro-negro.

Com a vantagem do jogo de ida, o elenco rubro-negro entrou precisando apenas do empate, mas conseguiu muito mais do que isso.

Bastaram apenas 4 minutos para o Flamengo abrir o placar em casa. Pedro, jovem estrela do elenco de Dorival Junior, recebeu de Arrascaeta dentro da grande área para acertar em cheio as redes do goleiro Cuesta.

Gol do Flamengo! Pedro abre o placar no Maracanã… #FLAxTOL pic.twitter.com/ke8Pu3P9Ih — CENTRAL DO FLAMENGO (@Central_Do_Fla_) July 7, 2022

Com a vantagem, o Mengo sentiu-se cada vez mais vivo em cada minuto da partida para pressionar o rival dentro da primeira etapa. Arrascaeta e Gabigol funcionaram muito bem no esquema de Dorival Júnior, assim como Éverton Ribeiro. O Tolima, do outro lado, sequer teve chances de ver a cor da bola.

No entanto, aos 20 minutos o clube colombiano agiu em campo mas não do jeito que o torcedor esperava. O erro grave de Quiñónes dentro da área fez com que o Mengo ampliasse o placar. O gol contra do zagueiro deu ainda mais ânimo do time da casa.

Mesmo com a vantagem, o Flamengo não tirou o pé em minuto nenhum do primeiro tempo, com Arrasca, Gabigol e Pedro muito bem.

No segundo tempo da partida a história se repetiu. Com apenas um minuto, Pedro fez o terceiro do Flamengo nas oitavas de final, o segundo do atacante nesta quarta-feira. De cabeça, David Luiz passou a bola para o jovem que acerta em cheio as redes de Cuesta.

Gol do Flamengo! Pedro de novo…ele é viciado em meter gol. #FLAxTOL pic.twitter.com/QeTkXb9mow — CENTRAL DO FLAMENGO (@Central_Do_Fla_) July 7, 2022

Foram três gols em mais de quarenta e cinco minutos. E mesmo assim o Flamengo não diminuiu o ritmo e continuou a pressionar o adversário, engolindo o Tolima taticamente nas quatro linhas. Tanto que, aos 10 minutos, Gabriel Barbosa deixou o seu para a alegria da torcida em peso no Maracanã hoje.

O atacante disparou para fazer o quarto gol do Flamengo até aqui na noite.

Gol do Flamengo! Hoje teve…Gabigol faz 4 x 0… #FLAxTOL pic.twitter.com/ivOAlz5lpL — CENTRAL DO FLAMENGO (@Central_Do_Fla_) July 7, 2022

Aos 17 minutos do segundo tempo, o Tolima teve escanteio para cobrar. Em escanteio curto, a defesa do Fla se atrapalhou e João Gomes passou errado a bola. Quiñónes, o vilão no primeiro tempo, conseguiu se redimir para marcar o gol de honra do time colombiano.

GOL DO TOLIMA! 🇨🇴 Quiñones, autor do gol contra, desconta para o Tolima contra o Flamengo. pic.twitter.com/dqoENuaL4F — Meia Ofensivo (@meiaofensivo) July 7, 2022

A partir daí, o Tolima conseguiu crescer fora de casa. A alegria, entretanto, durou pouco. Está anotando torcedor? O Flamengo ainda teve tempo para marcar o quinto aos 21. Em belo lançamento de Rodinei, Pedro marcou de cabeça o seu terceiro gol, hat-trick do jogador!

GOL DO FLAMENGO! 🔴⚫️ Hat-trick!! Pedro, de cabeça, marca o quinto gol do Flamengo sobre o Tolima. E que belo cruzamento do Rodinei! Não adianta se queixar! pic.twitter.com/6LeEWiZfto — Meia Ofensivo (@meiaofensivo) July 7, 2022

Aos 26 minutos, Matheus França deixou o banco de reservas para entrar para o jogo da Libertadores. Em apenas um minuto, o garoto da base acertou as redes de Cuesta, ampliando para sexta vez. Em passe de Pedro, o jovem teve muita agilidade e ritmo para pegar o oponente de surpresa.

Confira o momento especial de Matheus França.

GOL DO FLAMENGO! 🔴⚫️ Em seu primeiro lance no jogo, Matheus França recebe ótimo lançamento de Pedro e toca na saída do para marcar o SEXTO gol do Flamengo sobre o Tolima. É do garoto do Ninho! pic.twitter.com/R9e4iKOccB — Meia Ofensivo (@meiaofensivo) July 7, 2022

Sem tempo até de anotar a placa, o Tolima tomou o sétimo gol do Flamengo. E sabe de quem? Pedro! O atacante fez o seu quarto gol com a camisa do Flamengo na noite desta quarta-feira na Libertadores. O camisa 21 aproveitou a sobra da bola após defesa de Cuesta para marcar o seu quarto gol.

GOL DO FLAMENGO! 🔴⚫️ PEDRO ESPETACULAR!!! O atacante aproveita o rebote do chute de Gabigol e marca seu QUARTO gol no jogo. O Flamengo faz 7 a 1 sobre o Tolima!! pic.twitter.com/20SmhGhT2H — Meia Ofensivo (@meiaofensivo) July 7, 2022

No finalzinho do jogo, o Tolima sequer tentou buscar o jogo, praticamente amassado pelo ataque do time anfitrião e sem qualquer chance de tentar alguma jogada. O Flamengo deu uma esfriada, mas continuou em cima até o árbitro apitar o fim do jogo.

E assim, sem tempo para mais nada, com sete gols do Flamengo, o time carioca está classificado para as quartas de final da Libertadores 2022!

Quando vai ser as quartas da Libertadores 2022?

Com o Flamengo classificado, os jogos das quartas de final da Libertadores serão realizados em 2, 3 e 4 de agosto (ida) e 9, 10 e 11 também de agosto (volta), ainda sem horário definido em cada um dos confrontos.

O chaveamento da Libertadores foi definido pela Conmebol em maio deste ano, assim que os jogos das oitavas foram decididos pela entidade. Apenas oito equipes jogam as quartas, com cada uma delas já conhecendo o caminho que terão pela frente até a grande final.

Assim como nas outras etapas, as quartas também são realizadas em jogos de ida e volta.

Athletico PR x Fortaleza/Estudiantes

Atlético MG x Palmeiras

Flamengo x Corinthians

Vélez x Talleres

Qual é o próximo jogo do Flamengo?

Enquanto as quartas da Libertadores não começam, o Flamengo tem pela frente compromissos pelo Brasileirão.

No próximo domingo, 10 de julho de 2022, vai enfrentar o Corinthians, seu adversário da Libertadores em agosto, pela décima sexta rodada do Campeonato Brasileiro da Série A.

A partida acontece na Neo Química Arena, em São Paulo, às 16h. A transmissão será da TV Globo para os estados do Rio de Janeiro e São Paulo