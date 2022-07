Quartas de final Libertadores 2022: chaveamento dos jogos

Três equipes já estão classificadas para as quartas de final Libertadores 2022. Com o chaveamento já definido pela própria Conmebol, cada elenco conhece o caminho que terá de fazer para alcançar a grande final da temporada, em busca do tão desejado troféu. Apenas oito equipes vão jogar as quartas de final da Libertadores. A seguir, saiba quem são elas e quais as datas.

Chaveamento das quartas de final Libertadores 2022

Apenas oito equipes se classificam para as quartas de final Libertadores 2022. Três delas, inclusive, já estão com o passaporte carimbado na competição: Atlético Mineiro, Corinthians e Athletico Paranaense, todas brasileiras. Até o fim da rodada, conheceremos os outros cinco.

O chaveamento das quartas de final Libertadores 2022 foi definido pela Conmebol em maio, no sorteio das oitavas de final de 2022. Isso significa que cada elenco conhece o caminho que tem de fazer para jogar a grande final.

Nas quartas, existe a possibilidade de três clássicos brasileiros acontecerem. Isso porque o Athletico pode enfrentar o Fortaleza, o Flamengo jogar contra o Corinthians e por fim o duelo entre Palmeiras e Atlético Mineiro, assim como foi na temporada de 2021.

Além disso, uma final brasileira também pode sim acontecer na Libertadores. Mas para isso, os times precisam passar por seus desafios.

Confira o chaveamento completo da Libertadores 2022 na fase das quartas de final.

Athletico PR x Fortaleza/Estudiantes

Atlético MG x Cerro Porteño/Palmeiras

Corinthians x Tolima/Flamengo

Vélez/River Plate x Talleres/Colón

+ Gol fora na Libertadores: quais são as regras em 2022?

Data das quartas de final da Libertadores 2022?

As quartas de final da Libertadores 2022 serão realizadas em 2, 3 e 4 de agosto (ida) e 9, 10 e 11 de agosto (volta).

Os horários ainda não foram definidos pela Conmebol, assim como o calendário dos jogos. Porém, é importante ressaltar que as equipes que tem a melhor campanha na competição vão decidir em casa.

A final da Libertadores está marcada para 29 de outubro, sábado, em Guayaquill, no Equador. Dessa maneira, confira o calendário e veja a data das quartas de final Libertadores 2022.

QUARTAS DE FINAL

2, 3 e 4 de agosto (ida)

9, 10 e 11 de agosto (volta)

SEMIFINAL

30 e 31 de agosto e 1 de setembro (ida)

6 e 7 de setembro (volta)

FINAL

29 de outubro de 2022

Onde assistir as quartas da Libertadores 2022?

Os jogos das quartas de final da Libertadores vão passar nos canais SBT, ESPN, Conmebol TV, além dos streaming Star + e Facebook Watch da Conmebol.

Cada uma das opções oferece transmissão completa da Libertadores para o torcedor. Pela televisão aberta, o canal do SBT detém a exclusividade. Sempre às terças, a emissora exibe uma partida da competição com pré e pós jogo completo, além de reportagens e entrevistas com jogadores.

Pela TV paga, o torcedor tem acesso pelo canais da ESPN e Conmebol TV, disponíveis somente em operadoras de televisão por assinatura. É necessário obter cada uma das opções na programação.

Online, os jogos das quartas de final Libertadores 2022 também podem ser assistidos. O site do SBT (www.sbt.com.br) retransmite as imagens do canal principal totalmente de graça e sem pagar nada, disponível para todos os estados.

O Facebook Watch da Conmebol funciona da mesma maneira, de graça e sempre um jogo por semana. Já o serviço de streaming do Star + só está disponível para assinantes através da plataforma para celular, tablet, computador e na smart TV.