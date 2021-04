Flamengo planeja dispensar quatro jogadores; veja quem sai

O Flamengo deve negociar quatro jogadores de seu elenco nos próximos dias. Com um plantel recheado de craques, muitos jovens sofrem para garantir uma vaga entre os titulares ou então ter chances de entrar em campo. Para reduzir a quantidade de atletas e enxugar a folha de pagamento, a equipe da Gávea planeja dispensar jogadores que não estão sendo aproveitados por Rogério Ceni. O treinador, inclusive, já teria dado o aval para a liberação dos atletas. Veja quem deve sair do Fla.

Quais jogadores o Flamengo deve dispensar?

Em processo de montagem do elenco para a temporada 2021, o Flamengo busca definir o destino de jogadores fora dos planos de Rogério Ceni. No início do Campeonato Carioca, muitos meninos tiverem oportunidades de jogar o Estadual, visto que o clube deu férias aos principais atletas da equipe após o título do Campeonato Brasileiro.

No entanto, com o retorno das estrelas, as oportunidades diminuíram, e pensando em reduzir também seus gastos, o clube planeja a liberação de quatro jovens.

Klebinho

Entre os prováveis negociáveis, está o lateral direto Klebinho. O atleta estava emprestado pelo Flamengo, mas retornou ao clube e foi observado por Ceni. No entanto, o treinador não pensa em contar com o jogador para a temporada.

Aos 22 anos, o jovem chegou a ter negociação avançada de empréstimo para o Santa Cruz. Entretanto, as conversas não avançaram, visto que o treinador rubro-negro gostaria de observar o desempenho do atleta nos treinamentos. Ele participou das atividades do clube, mas não convenceu Ceni.

Cria da base da equipe da Gávea, Klebinho tem contrato com a equipe até dezembro de 2021 e jogou pelo Tokyo Verdy na 2ª divisão do Campeonato Japonês, na última temporada.

João Lucas

Outro lateral que deve trocar o Flamengo por outra equipe é João Lucas. O atleta esteve próximo de se transferir para o Cuiabá, no mês passado, mas com o impasse na negociação de Rafinha, o rubro-negro decidiu manter o jogador.

No entanto, o jovem estaria insatisfeito com as poucas oportunidades de jogo, e por isso, seus empresários buscam um novo time para o lateral.

Richard Rios e Ronaldo

Por fim, a dupla de volantes, Richard Rios e Ronaldo, são outros jovens jogadores que devem sair do Flamengo nos próximos meses. O colombiano estourou a idade para jogar na equipe sub-20, mas como Ceni não conta com ele para o elenco profissional, o jovem deve ser emprestado para ganhar experiência.

Já o brasileiro Ronaldo, volta de empréstimo para o clube, mas possivelmente já trocará de equipe. Rogério não conta com o atleta para o restante da temporada, e por isso, também deve ser negociado pelo clube da gávea.

+ Sorteio da Libertadores 2021: veja como ficaram os grupos