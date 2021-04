Sorteio da Libertadores 2021: veja como ficaram os grupos

Em sorteio realizado nesta sexta-feira (9), na sede da Conmebol, no Paraguai, a Copa Libertadores 2021 definiu seus grupos para a competição. Dentre os seis brasileiros confirmados, Palmeiras, Flamengo e São Paulo são cabeças de chave, enquanto Inter e Atlético-MG ficaram no pote 2, e o Fluminense no 3. Grêmio e Santos, que disputam a fase preliminar no torneio, estiveram no pote 4.

Sorteio da Libertadores: como ficaram os grupos?

A

Palmeiras

Defensa y Justicia (ARG)

Universitario (PER)

G2 (Vencedor de Grêmio x Independiente del Valle)

B

Olímpia (PAR)

Internacional

Deportivo Táchira (VEN)

Always Ready (BOL)

C

Boca Juniors (ARG)

Barcelona de Guayaquil (EQU)

The Strongest (BOL)

G4 (Vencedor de Santos x San Lorenzo)

D

River Plate (ARG)

Independiente Santa Fé (COL)

Fluminense

G3 (Vencedor de Bolívar x Junior Barranquilla)

E

São Paulo

Racing (ARG)

Sporting Cristal (PER)

Rentistas (URU)

F

Nacional (URU)

Universidad Católica (CHI)

Argentino Juniors (ARG)

G1 (Vencedor de Libertad x Atlético Nacional)

G

Flamengo

LDU (EQU)

Vélez Sarsfield (ARG)

Unión la Calera (CHI)

H

Cerro Porteño (PAR)

Atlético-MG

América de Cali (COL)

Deportivo la Guaira (VEN)

Saiba como funciona o sorteio da Libertadores

Desde 2000, as equipes participantes da fase de grupos são divididas em oito grupos com quatro clubes em cada. Deste montante, os dois melhores de cada chave avançam ao mata-mata, para a então realização das oitavas, quartas, semi e final. No entanto, antes do sorteio dos grupos da Libertadores, é necessário que ocorra a divisão dos potes da competição.

A Conmebol adotou o critério de que, no primeiro pote, ficaram as oito melhores equipes ranqueadas na lista da entidade. E a ordem então segue sucessivamente no pote 2 e 3. Por fim, pertencem ao pote 4, as quatro piores equipes do ranking, junto aos quatro clubes que adentram na competição após passarem pela fase pré.

Outra regra da competição é que o Palmeiras, campeão da última edição da Libertadores, automaticamente garante então vaga no pote 1. No entanto, o Defensa y Justicia, vencedor da Copa Sul-americana fica no pote 2

Vale ressaltar que, equipes do mesmo país não podem pertencer ao mesmo grupo, a não ser que um dos clubes venha então da pré-libertadores.

Divisão dos potes para o sorteio da Libertadores

🤞🏆 Tá chegando a hora! Os 8⃣ potes do sorteio da Fase de Grupos da CONMEBOL #Libertadores 2021 estão definidos assim. 🇧🇷🟢⚪️ Atual campeão, o @Palmeiras já é o cabeça de chave do Grupo A. 🔗📺 https://t.co/slccrJumpT pic.twitter.com/6YJd0HhS4O — CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) April 9, 2021

Quando começa a fase de grupos da Libertadores?

A fase de grupos da Libertadores está marcada para começar na semana do dia 21 de abril, com então os jogos da primeira rodada. No entanto, a sexta e última rodada, ocorre na semana do dia 26 de maio.

Mata-matas

No dia 2 de junho, a Conmebol realiza outro sorteio, mas este para definir as oitavas de final da Libertadores. O início dos jogos de mata-mata ocorrem entre as semanas dos dias 14 e 21 de julho, mas as quartas de final, entre 11 e 18 de agosto e as semifinais entre os dias 22 e 29 de setembro. Por fim, a final está prevista para o dia 20 de novembro.

+ Saiba quando e como funciona o sorteio da Libertadores 2021