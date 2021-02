Flamengo vence Inter de virada e depende apenas de si para ser campeão

Em jogo com cara de “final”, Flamengo vence Inter por 2 a 1, no Maracanã, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com os três pontos neste domingo (21), o Rubro-negro passou o Colorado na tabela e assumiu a liderança do Brasileirão, faltando apenas um jogo para o término da competição. Agora, time de Rogério Ceni depende apenas de si para ficar com o título.

Flamengo vence Inter e se aproxima do título

Flamengo e Inter entraram em campo dispostos a garantir a liderança do campeonato, mas no caso Colorado, na busca para conquistar o título do Brasileirão. Com estratégias bem definidas, enquanto os donos da casa tinham maior posse de bola, os visitantes marcavam e apostavam no contra-ataque.

Logo aos 11 minutos, Moisés recebeu bola de Patrick na esquerda e fez o cruzamento para Yuri Alberto. Dentro da área, o zagueiro Gustavo Henrique puxou a camisa do atacante Colorado, e após consulta ao VAR, o árbitro assinalou a penalidade. Na cobrança, Edenílson tomou pouca distância, mas mandou a bola na ângulo do goleiro Hugo e deixou os gaúchos na frente do placar.

A vitória dava o título para a equipe de Abel Braga, que então viu o Flamengo crescer na partida. Embora tivesse a posse de bola, o Rubro-negro sofria para achar os espaços na defesa do Inter. No entanto, aos 28 minutos, Bruno Henrique ganhou de Rodinei e cruzou rasteiro para Arrascaeta finalizar para o fundo das redes.

O gol manteve o Flamengo iniciando as ações das partidas, mas quem quase marcou o segundo tento foram os visitantes, em finalização de Rodinei, que pegou na trave.

Segundo tempo

Um dos personagens do confronto, isso porque pertence ao Flamengo e está emprestado ao Inter, Rodinei voltou a aparecer no segundo tempo. Logo aos três minutos da etapa complementar, o lateral deu entrada forte em Filipe Luís e levou o cartão vermelho. Vale ressaltar que por ser do Flamengo, o Colorado teve que pagar o valor de R$ 1 milhão para que o lateral jogasse a partida.

A expulsão de Rodinei mexeu com o andamento do jogo e Rogério Ceni colocou sua equipe mais ofensiva para aproveitar o número maior de jogadores em campo. As alterações surtiram efeito e o clube virou o jogo.

Logo depois de roubada de bola no campo de defesa, o Flamengo partiu para o ataque. Arrascaeta recebeu passe de Bruno Henrique e passou para Gabigol finalizar na saída de Marcelo Lomba e virar para os donos da casa.

Atrás do placar, os visitantes perderam força com um jogador a menos e viram o Flamengo se aproximar de ampliar o marcador. Pedro chegou a fazer o terceiro gol, mas em posição irregular, a arbitragem anulou o tento flamenguista. No entanto, aos 46 minutos, o camisa 21 fez mais um, mas novamente o gol foi anulado, desta vez por falta no início da jogada.

Ao vencer o Inter, Flamengo assume liderança

Com o triunfo, o Flamengo ultrapassou o Inter na tabela e pode vencer a corrida pelo título do Brasileirão. Aos 71 pontos, o Rubro-negro tem dois de vantagem para o Colorado e vai para a última rodada precisando de uma vitória simples para garantir o caneco.

Em caso de empate no próximo jogo, o Flamengo torce para o Inter não vencer o Corinthians.

Próximos jogos

Na última rodada do Campeonato Brasileiro, marcado para quinta-feira (25), o Flamengo encara o São Paulo, no Morumbi, enquanto o Inter recebe o Corinthians, no Beira-rio. Todos os jogos acontecem de forma simultânea, às 21h30.

