Premiação do título do Brasileirão será diferente entre Fla e Inter

Faltando duas rodadas para o término do Campeonato Brasileiro, Flamengo e Inter são os únicos clubes com chances matemáticas de serem campeões. As equipes se enfrentam neste domingo (21), às 16h, no Estádio do Maracanã, e em caso de vitória Colorada, os gaúchos ficam com o título. No entanto, a premiação do Brasileirão 2020 será diferente de acordo com o vencedor.

Por que a premiação do Brasileirão será diferente?

O motivo da diferença na premiação para o campeão do Brasileirão 2020 ocorre por conta dos contratos de direitos de transmissão. Isso porque, enquanto o Flamengo tem acordo com a Globo e Sportv, o Inter está fechado com a emissora carioca e o grupo Warner.

Então, além do premiação do Brasileirão 2020 por posição, quantia paga pela CBF, os clubes vão receber valores distintos de acordo com os métodos de cada canal.

Premiação do Flamengo se ganhar o Brasileirão

A Globo estipula uma premiação de R$ 900 milhões para o Brasileirão 2020, mas deste montante 30% é destinado aos clubes por posição na tabela do campeonato. Entretanto, a emissora tem um direcionamento diferente para com as equipes que possuem contratos com a tv fechada e aberta, como é o caso do Flamengo.

Diante deste cenário, se o Rubro-negro for campeão, embolsará R$ 35 milhões dos quais 55% é referente ao contrato com Globo, e o restante do SporTV. Além dessa quantia, o clube recebe os R$ 33 milhões pagos pela CBF ao campeão do campeonato.

Quanto o Inter fatura se ganhar o Brasileirão 2020?

Já no caso do Inter, o clube só possui acordo com a Globo, mas não tem contrato com o SporTV. Por isso, os gaúchos recebem a quantia de R$ 18 milhões.

No entanto, o Colorado também recebe um valor do acordo com a Warner/Turner. Neste caso, o canal calculou 25% do montante do contrato por posição no campeonato. Ou seja, a empresa prevê o pagamento de R$ 220 milhões, mas divididos entre oito clubes da Série A, que possuem acordo com o conglomerado. São eles: Athletico, Bahia, Ceará, Coritiba, Fortaleza, Inter, Palmeiras e Santos.

Entretanto, após uma renegociação, a empresa decidiu reduzir a quantia em 30% do montante. A mudança resultou em R$ 38,5 milhões divididos entre as oito equipes, de acordo com a posição de cada uma na tabela. No entanto, houve um acordo entre os times e ficou decidido a divisão da quantia de forma igualitária entre os clubes. Sendo assim, o Inter receberia R$ 5 milhões. E, no total, o prêmio ficaria em R$ 23 milhões. Além da premiação paga pela CBF ao campeão do Brasileirão 2020.

Flamengo e Inter decidem o título

Flamengo e Inter fazem uma verdadeira “final” para decidir quem será o campeão do Brasileirão, neste domingo (21), às 16h, no Maracanã, pela 37ª rodada. Em caso de vitória Colorada, os gaúchos faturam seu quarto título de Campeonato Brasileiro. No entanto para os Rubro-negros, só a vitória interessa para chegar na última rodada, dependendo apenas de si para ficar com o caneco.

