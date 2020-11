Flamengo x Athletico PR; saiba onde assistir jogo da Copa do Brasil

Na busca para garantir R$3,3 milhões com a classificação às quartas de final da Copa do Brasil, Flamengo x Athletico PR se enfrentam nesta quarta-feira (4), às 21h30, no Estádio do Maracanã. A equipe carioca venceu o duelo de ida, fora de casa, por 1 a 0, e com um empate se garante na próxima fase.

Como Flamengo x Athletico PR chegam à partida?

O Mengo volta a campo logo depois de sofrer uma goleada por 4 a 1 para São Paulo, jogando em casa. A fraca atuação diante do Tricolor deixou um clima de apreensão no Ninho do Urubu, mas uma classificação nesta quarta pode colocar a equipe de Torrent de volta aos trilhos.

Se o Flamengo chega com certa desconfiança para o confronto, a situação é a mesma do lado do Athletico. A equipe paranaense não vence há 10 jogos, somando Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores – são três empates e sete derrotas.

No entanto, para piorar a situação, a equipe de Paulo Autuori precisa vencer seu rival por dois gols de diferença para avançar. Caso ganhe por apenas um, a decisão fica para as penalidades. Vale lembrar que não há gol fora de casa como critério de desempate.

Onde assistir Flamengo x Athletico PR?

Na TV aberta, a partida terá transmissão da TV Globo, com exceção dos Estados de SP e MG, que fica com o confronto entre América MG x Corinthians. Luis Roberto narra a partida, mas com comentários de Júnior e Roger Flores.

Na TV fechada, o SporTV 2 e Premiere, com narração de Luiz Carlos Jr. e comentários de Grafite e Lédio Carmona, exibem o jogo para todo Brasil.

Outras partidas

Nesta quarta-feira (4), mais dois confrontos acontecem válidos pelos jogos da volta das oitavas de final da Copa do Brasil.

Às 19h, Ceará e Santos se enfrentam na Arena Castelão. Após o empate em 0 x 0 no jogo de ida, na semana passada, na Vila Belmiro, quem vencer, passa de fase. Mas caso o empate persista, a decisão será nos pênaltis.

E às 21h30, na Arena Independência, o Corinthians encara o América MG. O Timão perdeu o jogo de ida da Copa do Brasil, em casa, por 1 a 0, e precisa vencer por dois gols de diferença para se classificar.