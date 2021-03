Flamengo x Nova Iguaçu (2/3): onde assistir e escalações do Cariocão

O Flamengo estreia na temporada de 2021 nesta terça-feira (2). Em partida inaugural do Campeonato Carioca, o Rubro-negro recebe o Nova Iguaçu, no Estádio do Maracanã, às 21h30.

Logo depois de uma temporada coroada com o título do Brasileirão 2020, a equipe da Gávea deu descanso para os principais jogadores do elenco. Por isso, o time que vai a campo nesta terça, deve ser recheado de jovens da base.

Jogos da 1ª rodada do Campeonato Carioca

2/2

Flamengo x Nova Iguaçu – 21h30

3/2

Macaé x Bangu – 15h30

Volta Redonda x Madureira – 17h

Botafogo x Boa Vista – 18h

Vasco x Portuguesa-RJ – 21h

4/2

- PUBLICIDADE -

Resende x Fluminense – 18h

Onde assistir Flamengo x Nova Iguaçu?

Flamengo x Nova Iguaçu – TV Record

A partida inaugural do Campeonato Carioca terá cobertura da TV Record. No entanto, a transmissão não ocorre para todo o país. Isso porque, além do Rio de Janeiro, as regiões que terão a exibição da partida são: Brasília, Salvador, Goiás, Belém, Manaus, Cabrália, Campos, Paraná, Santa Catarina, Uberlândia, Sergipe, Piauí, Macapá, Espirito Santo e Maranhão.

Para a transmissão, Lucas Pereira narra a partida, mas com comentários do ex-árbitro Gutemberg Fonseca e o ex-jogador Ricardo Rocha. Já Aline Pacheco, Bruna Dealtry e Fábio Peixoto comandam as reportagens, e por fim, Mylena Ciribelli apresenta a hora do intervalo.

Como Flamengo e Nova Iguaçu chegam para o jogo?

Campeão Brasileiro, o Flamengo terá então uma equipe totalmente diferente do habitual para o confronto. Isso porque jogadores, e inclusive o treinador Rogério Ceni, receberam folga após o término do Campeonato Brasileiro, devido ao calendário apertado na final da temporada.

Mais imagens da atividade desta segunda-feira no Ninho do Urubu! ☀️💪 📸: @mcortesdasilva8 /CRF pic.twitter.com/05YgrpC91x — Flamengo (@Flamengo) March 1, 2021

- PUBLICIDADE -

Já o Laranjão chega ao Estadual logo depois de passar pela fase preliminar da competição. Na etapa pré, que antecede o Campeonato Carioca, o Nova Iguaçu terminou em primeiro lugar, com sete vitórias, dois empates e apenas uma derrota, nos 10 jogos que disputou.

Prováveis escalações de Flamengo e Nova Iguaçu

Provável escalação do Flamengo: Gabriel Batista; Matheuzinho, Natan, Thuler, Ramon; Ronaldo, João Gomes, Hugo Moura; Lázaro, Pepê e Michael

Gabriel Batista; Matheuzinho, Natan, Thuler, Ramon; Ronaldo, João Gomes, Hugo Moura; Lázaro, Pepê e Michael Provável escalação do Nova Iguaçu: Luis Henrique; Mezenga, Digão, Rafinha, Gilberto; Abuda, Vinícius, Gustavo; Anderson Kunzel; Canela e João Pedro;

Confira os clássicos do Carioca 2021:

Flamengo x Fluminense (3ª rodada) – 14 de março

Vasco x Botafogo (4ª rodada) – 21 de março

Botafogo x Flamengo (5ª rodada) – 24 de março

Fluminense x Vasco (7ª rodada) – 31 de março

Flamengo x Vasco (9ª rodada) – 11 de abril

Fluminense x Botafogo (10ª rodada) – 18 de abril

+ Palmeiras vence Grêmio por 1 a 0 no 1º jogo da final da Copa do Brasil