Palmeiras vence Grêmio por 1 a 0 no 1º jogo da final da Copa do Brasil

Jogando na Arena do Grêmio, o Palmeiras venceu o primeiro jogo da final da Copa do Brasil, por 1 a 0, neste domingo (29). Mesmo com um a menos mais da metade do segundo tempo, Verdão conseguiu segurar a pressão do Tricolor e saiu de Porto Alegre com a vitória, com gol de Gustavo Gómez.

Equipes voltam a se enfrentar no próximo domingo (6), no Allianz Parque. Com o triunfo, equipe Alviverde joga pelo empate para ficar com o título.

Palmeiras vence com gol de Gustavo Gómez

Em decisão muito disputada, o Grêmio teve maior posse de bola no primeiro tempo, mas sofria para criar chances claras de gols. Do outro lado, o Palmeiras obrigava Paulo Victor a trabalhar mais que Weverton, e conseguiu inaugurar o placar. Aos 31 minutos, Raphael Veiga cobrou escanteio fechado, e Gustavo Gómez, sozinho, cabeceou forte no meio do gol. O arqueiro conseguiu espalmar, mas a bola entrou no gol gremista.

Escanteio preciso de Raphael Veiga e gol do zagueiro Gustavo Gómez: Grêmio 0x1 Palmeiras #FinalCopaDoBrasil pic.twitter.com/gF47sTIeH9 — Goleada Info (de 🏠) (@goleada_info) March 1, 2021

O segundo tempo começou com o Palmeiras em busca de aumentar o marcador. Logo aos 10 minutos, Veiga meteu uma caneta dentro da área e rolou para Rony. Na cara do gol, o atacante isolou a ótima oportunidade dos visitantes.

A partida continuava equilibrada, mas aos 19 minutos o zagueiro Luan foi expulso do confronto. Em bola disputada com Diego Souza, o defensor Alviverde deixou o cotovelo e cortou o supercilio do atacante. Com um jogador em vantagem, os gremistas cresceram na partida, mas pecaram nas conclusões das jogadas e não conseguiram empatar o confronto. Resultado final: Grêmio 0 x 1 Palmeiras.

Palmeiras e Grêmio na Copa do Brasil

Como participaram da Copa Libertadores de 2020, Palmeiras e Grêmio garantiram vaga direta às oitavas de final da Copa do Brasil. O Imortal despachou o Juventude, na sequência eliminou o Cuiabá nas quartas e passou pelo São Paulo na semifinal. Já o Palmeiras deixou pelo caminho: Bragantino, Ceará e América-MG.

A equipe gaúcha é a maior finalista da Copa do Brasil. Desde o início do torneio, em 1989, o Imortal já chegou à decisão em nove oportunidades. O Tricolor levantou o troféu nos anos: 1989, 1994, 1997, 2001 e 2016. No entanto, ficou com o vice em: 1991, 1993 e 1995. Neste ano, pode garantir seu sexto troféu e empatar com o Cruzeiro como maiores vencedores da competição.

O Verdão soma cinco finais de Copa do Brasil, mas com apenas um vice até então. O time Alviverde chegou à final em 1996, 1998, 2012 e 2015, e só não ficou com o caneco em sua primeira participação na decisão.

SAÍMOS NA FRENTE! 🐷

Com gol de Gustavo Gómez, vencemos o Grêmio pelo jogo de ida da decisão da Copa do Brasil! Agora é em casa e vamos #JuntosPelaCopa! 👊#AvantiPalestra #GRExPAL pic.twitter.com/QOfvKYQQoZ — SE Palmeiras (@Palmeiras) March 1, 2021

Jogo de número 100 entre os clubes

Com pouco mais de 84 anos desde o primeiro confronto entre Grêmio e Palmeiras, a partida deste domingo (28), foi o centésimo jogo entre os clubes. A primeira vez que as equipes se enfrentaram ocorreu em 12 de novembro de 1936, em Porto Alegre. Na ocasião, a partida terminou empatada em 1 a 1.

Especificamente na Copa do Brasil, os clubes já se enfrentaram 11 vezes, mas com o duelo equilibrado. São duas vitórias dos gaúchos e três dos paulistas, além de seis empates. Já no Campeonato Brasileiro, a vantagem novamente fica com os paulistas. Em 59 confrontos, o Palmeiras venceu 25, o Imortal 12 e há 22 empates.

Na soma geral do jogos, os paulistas levam ampla vantagem diante do gaúchos, com 41 vitórias contra 21.

Retrospecto geral entre Palmeiras e Grêmio

100 jogos

42 vitórias do Palmeiras

21 vitórias do Grêmio

37 empates

141 gols do Palmeiras

104 gols do Grêmio

Qual a premiação da Copa do Brasil ?

Nos últimos anos, a Copa do Brasil tem se mostrado uma competição muito atrativa para os clubes brasileiros. Isso porque, além da vaga na Libertadores, a premiação do torneio é a maior do país. Para se ter uma ideia, a quantia paga ao vencedor do Campeonato Brasileiro é R$ 32 milhões. No entanto, o campeão da copa embolsa R$ 54 milhões, além das premiações das fase anteriores.

Tanto Palmeiras como Grêmio entraram a partir das oitavas de final da competição e já faturaram R$ 12,9 milhões. Se somado todos os valores, o campeão embolsará R$ 66,9 milhões enquanto o segundo colocado fica com R$ 34,9 milhões.

Oitavas: R$ 2,6 milhões

Quartas: R$ 3,3 milhões

Semifinal: R$ 7 milhões

Vice-campeão: R$ 22 milhões

Campeão: R$ 54 milhões

