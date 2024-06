Histórico: como foi a maior goleada do Flamengo no Vasco na história

No domingo, 2 de junho, os torcedores assistiram a maior goleada do Flamengo no Vasco por 6 a 1. O palco da disputa foi o Maracanã, no Rio de Janeiro. Até então, o recorde do clássico de milhões era de 4 a 0, em jogo ocorrido em 2000. Ao todo, seis jogadores do Rubro-Negro fizeram gol; veja como foi.

Quem fez os gols no jogo do Flamengo contra o Vasco?

Cebolinha, Pedro, David Luiz, Arrascaeta, Bruno Henrique e até o Gabigol - que voltou a jogar hoje após semanas de punição, foram os autores dos pelos gols maior goleada do Flamengo no Vasco.

O único gol do Cruzmaltino foi marcado por Vegetti, aos 8 do primeiro tempo, o que parecia ser um bom sinal para a estreia do técnico Álvaro Pacheco.

1x1: Aos 27, Cebolinha empata.

2x1: Pedro faz seu primeiro gol do jogo aos 32 do primeiro tempo.

3x1: No lance seguinte, Cebolinha cobrou escanteio aberto, a bola sobrevoou a área e foi até David Luiz. O zagueiro emendou uma puxeta e acertou o cantinho para ampliar a vantagem rubro-negra.

4x1: Aos 6' do 2º tempo, Arrascaeta faz um gol.

5x1: Aos 28', Bruno Henrique também marca.

6x1: Aos 45', Gabigol fez um gol.

Classificação Brasileirão 2024

Com isso a vitória deste domingo, o Flamengo assume a liderança do Brasileirão, que está em sua 7ª rodada.

