A primeira Copa do Brasil foi em 1989 e em 34 anos de torneio o Rubro-Negro é um dos maiores campeões, atrás apenas do Cruzeiro e Grêmio. Vem ver quantas Copa do Brasil o Flamengo tem até hoje e como foram as conquistas.

Saiba quantas Copa do Brasil o Flamengo tem?

Em três décadas de torneio, o Flamengo conquistou 4 títulos da Copa do Brasil, sendo o primeiro em 1990, depois em 2006, 2013 e o último em 2022. O elenco tem o mesmo número que o Palmeiras, mas está atrás do Cruzeiro e do Grêmio, que integram a lista de maiores campeões.

1) Flamengo campeão da Copa do Brasil em 1990 | Quantas Copa do Brasil o Flamengo tem

O Flamengo soltou o grito de campeão pela primeira vez em 1990. Estreou contra o Capelense, de Alagoas, na primeira fase por 5 x 1. Para o jogo de volta, ficou com a vaga na próxima etapa ao golear em 4 x 0.

Nas oitavas de final, o Mengo esbarrou no Taguatinga, do Distrito Federal, e venceu o primeiro jogo por 2 x 0, enquanto a volta não saiu do 1 x 1. Nas quartas de final foi a vez de superar o Bahia no segundo jogo, já que o empate na ida deixou tudo igual.

Para a semifinal o Fla enfrentou o Náutico. O primeiro jogo ficou 3 x 0 e, na volta, 2 x 2, com o Mengo classificado.

Na final contra o Goiás, o clube vermelho venceu o primeiro jogo por 1 x 0, gol de Fernando. Na volta, nenhum dos dois saiu do zero a zero e, de maneira invicta, o resultado foi o primeiro título do Flamengo na Copa do Brasil.

2) Flamengo bicampeão da Copa do Brasil em 2006

Em 2006, o elenco rubro-negro conquistou o bicampeonato da Copa do Brasil. Estreou com empate diante do ASA, de Alagoas, na primeira fase (1x1) enquanto na volta carimbou o passaporte (2x1).

Pela segunda fase, o Fla ganhou do ABC com tranquilidade no primeiro (1x0) e segundo jogo (4x0). Para as oitavas de final, goleou o Guarani (5x0) e, na volta, perdeu para o clube paulista sem culpa (1x0).

Foi quando nas quartas de final esbarrou no Atlético Mineiro. Em grande duelo, o Rubro-Negro faturou a vantagem no primeiro jogo (4x1) enquanto na volta nenhum dos dois saiu do zero. Para a semifinal, entretanto, o grupo carioca passou pelo Ipatinga com facilidade (3x2 no agregado).

Naquela edição, o clássico entre Vasco e Flamengo se formou na final. De maneira fascinante, o Mengo venceu os dois confrontos da decisão com 2 a 0 no primeiro, gols de Obina e Luizão, enquanto no segundo por 1 a 0, gol de Juan, para dar a taça ao time.

3) Terceiro título do Flamengo na Copa do Brasil em 2013 | Quantas Copa do Brasil o Flamengo tem

Com Hernane no elenco, o Rubro-Negro conquistou o terceiro título da Copa do Brasil em 2013. Durante a primeira fase o time de vermelho e preto passou pelo Remo sem problemas (4x0 no agregado) enquanto na segunda fase superou o Campinense (4x2 no agregado).

Para a terceira fase, o Fla reencontrou o ASA, de Alagoas, e novamente venceu os dois jogos (4x1 no agregado). Para as oitavas de final o duelo foi um pouco mais complicado para o Flamengo, com vitória do Cruzeiro no primeiro embate e o triunfo do gol fora de casa na volta (2x2 no agregado).

Nas quartas de final passou pelo rival Botafogo (5x1 no agregado) e, na semifinal, deixou para trás o Goiás (4x2 no agregado), assim como em 1990 na conquista do título.

Flamengo e Athletico Paranaense disputaram a final da Copa do Brasil. O primeiro jogo foi disputado em Curitiba, com empate em 1 x 1, gols de Marcelo e Amaral. Na volta, o Fla superou o time paranaense por 2 a 0, gols de Elias e Hernane no segundo tempo, no Maracanã.

4) Flamengo vence a Copa do Brasil em 2022 | Quantas Copa do Brasil o Flamengo tem

O título de 2022 na Copa do Brasil foi, com certeza, o mais inesperado. Apesar da ótima campanha do clube dentro e fora de campo, o grupo não estreou como favorito mas por passo por passo, conseguiu chegar na final.

Contra o Altos na terceira fase, o clube faturou o passe para fase adiante (1x4 no agregado). Para as oitavas de final esbarrou no Atlético Mineiro e, sem problemas, também deixou o clube mineiro comer poeira (2x3 no agregado).

Nas quartas de final foi a vez do Athletico Paranaense. O resultado simples, com gol de Arrascaeta, carimbou o passaporte do grupo carioca (1x0 no agregado) enquanto, na semifinal, os dois jogos contra o São Paulo levaram o clube até a decisão contra o Corinthians (1x4 no agregado).

O primeiro jogo aconteceu na Neo Química Arena, empate em zero a zero. Na volta, Pedro abriu o placar aos 7 minutos enquanto Giuliano deixou tudo igual no segundo tempo. Nos pênaltis, o Mengo conquistou o Brasil pela quarta vez.

Saiba quem tem mais Copa do Brasil entre Flamengo ou Corinthians

Flamengo na Copa do Brasil em 2023

O clube carioca Flameng disputa a semifinal da Copa do Brasil em 2023, contra o Grêmio, pela vaga na decisão. O primeiro jogo será disputado na quarta-feira, 26 de julho, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. A volta está marcada para 16 de agosto, quarta, no Maracanã.

O Mengo conquista pelo segundo ano consecutivo a vaga na final da Copa do Brasil se vencer o Grêmio na semifinal. O time estreou na terceira fase com derrota para o Maringá, mas virou o jogo no Rio de Janeiro. Passou pelo Fluminense nas oitavas de final e, nas quartas, passou pelo Athletico PR.

O grupo de Sampaoli está perto de conquistar o quinto título e assim diminuir a diferença com o Cruzeiro, maior campeão com seis conquistas.

Leia também:

Quais títulos o Flamengo não tem?