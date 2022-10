Hoje tem jogo do Flamengo: assistir AO VIVO e horário do Brasileirão (8/10)

Hoje tem jogo do Flamengo. O Cuiabá e Rubro-Negro jogam hoje pela 31ª rodada do Brasileirão. Os clubes se enfrentam neste sábado, 8, na Arena Pantanal, em Mato Grosso, e a transmissão da partida será na tv fechada. Saiba então como assistir jogo do Flamengo hoje no Brasileirão ao vivo.

Onde assistir jogo do Flamengo hoje no Brasileirão?

A partida entre os clubes não terá transmissão da tv aberta. No entanto, o torcedor pode assistir o jogo ao vivo no Premiere, que exibe o confronto do Brasileirão com exclusividade no país, a partir das 19 horas (horário de Brasília).

Data: 8 ​de outubro de 2022

Horário: 19h (horário de Brasília)

Local: Estádio Pantanal – Mato Grosso

Onde assistir jogo do Flamengo hoje: Premiere

Qual a provável escalação da partida?

O confronto de abertura 31ª rodada do Campeonato Brasileiro entre Flamengo x Cuiabá tem briga para voltar ao G4 e para sair da zona de rebaixamento, no caso do clube mato-grossense.

De acordo com o portal GE, a escalação do Flamengo traz os jogadores Santos, Varela, Fabrício Bruno, Pablo e Ayrton Lucas; Vidal (Diego), Victor Hugo e Matheus França; Everton Cebolinha, Marinho e Mateusão.

O portal de notícias também informa que o Cuiabá leva para campo os jogadores João Carlos, Daniel Guedes, Joaquim, Alan Empereur, João Lucas; Marcão, Pepe, Valdívia, Borges; André Luís e Deyverson.

O torcedor pode assistir jogo do Cuiabá x Flamengo hoje na Libertadores ao vivo por meio do Premiere, que exibe o confronto então com exclusividade para todo o país.

