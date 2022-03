Que horas é o jogo do Flamengo x Fluminense hoje? (30/03)

Confira todas as informações do jogo nesta quarta-feira. Foto: Reprodução / Pixabay

Que horas é o jogo do Flamengo x Fluminense hoje? Equipes se enfrentam a partir das 21h40 (Horário de Brasília), nesta quarta-feira, 30 de março de 2022, pelo jogo de ida na final do Campeonato Carioca em 2022 direto do Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Confira todos os detalhes da transmissão a seguir.

Que horas é o jogo do Flamengo x Fluminense hoje

A partida do Campeonato Carioca entre Flamengo e Fluminense a partir 21h40 (horário de Brasília) vai passar na Record hoje, quarta-feira em 30 de março, ao vivo e, principalmente, de graça.

Esta é a primeira partida da final no Campeonato Carioca. Por isso, quem vencer o confronto garante a vantagem para o jogo de volta na decisão pelo título carioca.

O encontro acontece no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, com a bola rolando às 21h40, incluindo o pré-jogo da emissora que começa às 21h30 da noite.

O canal da Record vai transmitir o jogo de hoje com a narração de Lucas Pereira, e comentários de Athirson e Gutemberg de Paula para os estados do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, Minas Gerais, Goiás, Espírito Santo, Rio de Janeiro e DF.

Flamengo e Fluminense – NOVE E MEIA DA NOITE – RECORD, CARIOCÃO PLAY, TWITCH E YOUTUBE

Como assistir o jogo do Flamengo e Fluminense hoje online e de graça

Além de acompanhar o jogo do Flamengo e Fluminense de graça pela televisão, o torcedor também pode assistir de maneira online a final do Campeonato Carioca nesta quarta-feira.

O Play Plus, serviço de streaming, retransmite o jogo ao vivo através do site (www.www.playplus.com) ou através do aplicativo. Basta criar uma conta no site, optar pelo plano gratuito e assistir como e onde quiser.

Outra opção também é o pay-per-view do Cariocão Play, plataforma oficial do Campeonato Carioca. O produto está disponível no site (www.cariocaoplay.com.br) e também pelo aplicativo pelo valor de R$ 27,90 e R$49,90.

Por fim, a plataforma da Twitch, rede de vídeos de graça, também dispõe do jogo da final nesta quarta-feira através do canais Casimiro e Ronaldo TV. Basta procurar pelos canais e assistir pelo computador, tablets, smartphones ou até mesmo SmarTV.

