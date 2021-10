Jogos do Flamengo no Brasileirão: saiba quais duelos restam em 2021

Com 26 partidas realizadas neste Campeonato Brasileiro série A, o rubro negro entra agora na reta final da competição. Então veja quais jogos do Flamengo no Brasileirão vão ser disputados até a última rodada, prevista para meados do mês de dezembro de 2021.

Quais os jogos que faltam do Flamengo no Brasileirão?

O Flamengo tem 12 jogos a serem realizados neste Campeonato Brasileiro 2021. O clube tem nove confrontos dá sequência da competição, além de três duelos atrasados de rodadas anteriores.

A CBF adiou as partidas do time da Gávea diante do Grêmio, Athletico e Atlético GO no decorrer do Nacional, mas a entidade já reagendou os embates diante do Furacão e do Dragão. Por outro lado, a partida contra o Tricolor Gaúcho ainda segue sem data marcada.

2ª rodada: Grêmio x Flamengo – Arena do Grêmio (sem data)

4ª rodada: Athletico x Flamengo – Arena da Baixada (2/11, às 16h)

19ª rodada: Flamengo x Atlético GO – Estádio do Maracanã (5/11, às 21h30)

30ª rodada: Chapecoense x Flamengo – Arena Condá (8/11, às 20h)

31ª rodada: Flamengo x Bahia – Estádio do Maracanã (11/11, às 19h)

32ª rodada: São Paulo x Flamengo – Estádio do Morumbi (14/11, às 16h)

33ª rodada: Flamengo x Corinthians – Estádio do Maracanã (17/11, às 21h30)

34ª rodada: Inter x Flamengo – Beira-Rio (20/11, às 21h30)

35ª rodada: Sport x Flamengo (sem local e data)

36ª rodada: Flamengo x Ceará (sem local e data)

37ª rodada: Flamengo x Santos (sem local e data)

38ª rodada: Atlético GO x Flamengo (sem local e data)

Como está o Flamengo na classificação?

Com 15 vitórias, quatro empates e sete derrotas em seus jogos no Brasileirão, o Flamengo segue na parte de cima da tabela. O clube tem 49 pontos conquistados e ocupa o segundo lugar. No entanto, a disputa pelas primeiras posições seguem acirradas. Assim como o Rubro-negro, Palmeiras e RB Bragantino possuem a mesma pontuação. Na liderança está o Atlético MG, com 59 pontos.

Campeão das edições de 2019 e 2020 do Campeonato Brasileiro, a equipe carioca pode fazer história e vencer seu terceiro nacional consecutivo, feito que apenas o São Paulo entre 2006 e 2008 conseguiu. Além do Brasileirão, a equipe de Renato Gaúcho está na final da Copa Libertadores 2021.

