Brasileirão Série D 2021 define finalistas neste final de semana

O Brasileirão da Série D 2021 define neste final de semana, entre os dias 30 e 31 de outubro, os dois finalistas desta edição do campeonato. Quatro clubes seguem na busca pela vaga à final da última divisão do futebol brasileiro, que será disputada em partidas de ida e volta.

Brasileirão Série D define final de 2021

A quarta divisão do futebol brasileiro está em sua fase final e prestes a definir seus finalistas. Neste final de semana, os quatro sobreviventes do campeonato entram em campo na busca pela decisão. Os confrontos são: Campinense x Atlético-CE e ABC x Aparecidense.

Vale ressaltar que as quatro equipes estão garantidas na Série C 2022, visto que o regulamento da quarta divisão garante aos semifinalistas do campeonato o acesso direto à terceira divisão do próximo ano. Agora, os clubes disputam a vaga para a decisão do Brasileirão Série D 2021.

As equipes do Campinense e Atlético-CE se enfrentaram na partida de ida da semifinal e ficaram no 1 a 1. O resultado deixa tudo aberto para o confronto de volta, marcado para sábado, às 16h, no Estádio Amigão. Quem vencer, está na final. Em caso de novo empate, a disputa vai para os pênaltis.

Por outro lado, Aparecidense e ABC duelaram no outro lado da chave e a equipe do Camaleão venceu o embate por 4 a 2. Com o triunfo, a equipe pode perder a volta por até um gol de diferença que está na final do Brasileirão Série D 2021.

Ao time potiguar, triunfo por dois gols leva a disputa aos penais, enquanto por três gols ou mais, garante a vaga. A bola rola no domingo, 31 de outubro, mas a partir das 16 horas, no Estádio Frasqueirão.

Sábado, 30 de outubro

Campinense x Atlético CE- Estádio Amigão, 16h

Domingo, 31 de outubro

ABC x Aparecidense -Estádio Frasqueirão, 16h

Quando será a final do Brasileiro Série D 2021?

A CBF já agendou as datas das finais da quarta divisão do futebol brasileiro. A disputa pelo título ocorre em partidas de ida e volta, na casa dos dois finalistas. O primeiro confronto será dia 7 de novembro, enquanto o segundo e decisivo embate, que definirá o campeão do Brasileirão Série D 2021, ocorre no dia 14.

Quais os campeões da Série D?

O Campeonato Brasileiro da Série D é disputado desde 2009. Ao longo das 12 edições, nunca uma equipe ganhou duas vezes a competição. Os quatro semifinalistas da edição 2021 chegam pela primeira vez à fase e, consequentemente, os dois finalistas fazem então uma final inédita da quarta divisão.

Os campeões do torneio são: