Jorge Jesus no Flamengo em 2022? ‘Sim’ do técnico anima torcida

A novela envolvendo o Flamengo e Jorge Jesus parece não ter fim. Na manhã desta quarta-feira, 22/12, o técnico português disse sim para a diretoria rubro-negro, e a negociação pode finalmente acontecer. Jesus obteve grande sucesso em sua passagem de dois anos no elenco, o que faz com que torcedores sonhem com o retorno do comandante. Confira todas as informações de que Jorge Jesus pode treinar no Flamengo em 2022.

Jorge Jesus no Flamengo em 2022?

Depois de treinar por dois anos o Flamengo e obter grande sucesso com quatro títulos, Supercopa do Brasil, Libertadores, Campeonato Brasileiro e Recopa, Jorge Jesus pode estar de volta ao clube carioca em 2022.

Em reunião com a cúpula do Flamengo, os cartolas Marcos Braz e Bruno Spindel, na última terça-feira, 21/12, o português deu o sinal verde, deixando a possibilidade em aberto de treinar o elenco no ano que vem, de acordo com informações do jornalista Fred Huber, do portal Globo Esporte.

O encontro também foi publicado pelo jornal português Record, que deu a entender que a negociação já se caminha bem entre os dois lados.

Neste momento, JJ comanda o Benfica e, mesmo que o elenco esteja em boa fase nos gramados, ainda sente o desejo de retornar para o Brasil. Além disso, os bastidores do Mister com a diretoria do clube de Lisboa não é nada boa, como indicaram jornais portugueses nas últimas semanas. Para aliviar a tensão, JJ precisou jantar com o presidente do Benfica, Rui Costa, para conversar sobre o rumo de seu trabalho.

Flamengo nega visita à Jorge Jesus

Enquanto de um lado a mídia diz que Jorge Jesus disse sim para o Flamengo, a diretoria do Flamengo nega o encontro e qualquer negociação.

De acordo com o jornal português Record, Bruno Spindel, diretor executivo do Flamengo, disse que o clube não fez nenhuma proposta oficial à JJ. Assim como Bruno, Marcos Braz também negou qualquer encontro com o português, afirmando que “nunca foi a casa de ninguém sem ser convidado”.

Em passagem por Portugal, Bruno chegou a dar entrevista para a CNN Portugal, confirmando o interesse de repatriar Mister, mas que nada ainda está concretizado.

“É um desejo do Flamengo e afirmo que não fizemos qualquer proposta para ele. Temos o desejo que seja treinador do Flamengo, há uma série de outras conversas que estamos a ter em Portugal e eventualmente noutros locais da Europa e a nossa missão é levar o treinador com este perfil para o Flamengo e vamos ficar cá o tempo que precisarmos para concluirmos essa missão. É fundamental que tenhamos treinador e comissão técnica à altura dos desejos para o novo ano. O nosso sonho é vencer em todas as competições”.

O que o Flamengo precisa fazer para ter Jorge Jesus?

Repatriar Jorge Jesus não é um caminho tão fácil como se parece. Isso porque o português tem vínculo de contrato com o Benfica até junho de 2022. Dessa maneira, se o Flamengo quiser contratar Mister para ser treinador no ano que vem, precisa pagar uma bagatela em dinheiro.

A multa rescisória de JJ com o Benfica está em 6 milhões de euros, o que traduzido para o real aparece em R$39 milhões de reais, podendo ser ainda maior se contabilizado toda a comissão técnica do treinador.

Mesmo sem técnico neste momento, o Flamengo planeja estudar a multa e negociar com o Benfica este valor para obter Jorge Jesus, já que os números assustam os dirigentes.

Torcedores do Flamengo se animam com volta de Mister

Não há como negar que Jorge Jesus vive na memória de todo torcedor do Flamengo. Muitos, inclusive, clamam pela volta do treinador depois de um ano difícil em 2021 onde, sob o comando de Renato Gaúcho, perderam o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil e também a final da Libertadores para o Palmeiras.

Com a notícia do suposto sim de JJ, a torcida se animou nas redes sociais, mostrando todo o apoio ao retorno do português. Alguns, inclusive, planejaram buscar o profissional no aeroporto e já estudam maneiras para anuncia-lo.

Flamenguistas aproveitaram para comemorar a possível volta do torcedores com memes.

Outros brincaram com a possibilidade do time voltar a ser o que era sob o comando de Jesus, em 2019, pedindo até para a Diretoria Rubro-Negra marcar amistosos com grandes clubes.

E, claro, os torcedores do rubro-negro já imaginam como será a possível volta de JJ em 2022 ao Flamengo.

