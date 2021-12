Quando vai ser o sorteio da fase de grupos da Copa Sul-Americana 2022?

Seis equipes brasileiras vão disputar a fase de grupos da Copa Sul-Americana no ano que vem. No entanto, os torcedores só vão conhecer os confrontos através do sorteio, marcado para acontecer em março de 2022. Confira a data completa do próximo sorteio da Sul-Americana 2022, onde assistir e o que esperar do torneio.

Quando é o sorteio da Sul-Americana 2022?

O sorteio da fase de grupos na Copa Sul-Americana vai acontecer em 23 de março de 2022, ainda sem horário definido pela Conmebol, na sede da entidade em Luque, no Paraguai. O evento vai reunir todos os 16 classificados da fase preliminar com os 12 já garantidos na etapa, sendo seis brasileiros e seis argentinos.

Para acompanhar o sorteio ao vivo, o SBT vai transmitir ao vivo nas redes sociais como Facebook, Youtube e site oficial o sorteio de graça para todo o país, podendo assistir quando e onde quiser.

Quem vai jogar a fase de grupos na Sul-Americana de 2022?

Somente 12 equipes já estão classificadas de maneira direta para a fase de grupos da Sul-Americana. São eles os seis brasileiros Santos, São Paulo, Internacional, Atlético-GO, Ceará e Cuiabá, e os seis argentinos Independiente, Racing, Lanús, Defensa y Justicia, Banfield e Unión de Santa Fé. Isso acontece por conta do próprio regulamento da Conmebol.

Enquanto isso, estão definidos os jogos da fase preliminar, de onde vão sair dezesseis classificados para a fase de grupos, complementando os potes de acordo com o ranking da Conmebol. Dessa maneira, veja como ficaram os confrontos da primeira fase após o sorteio.

Jorge Wilsterman x Guabirá (Bolívia)

Royal Pari x Oriente Petrolero (Bolívia)

Unión Española x Deportes Antofagasta (Chile)

Ñublense x Unión La Calera (Chile)

La Equidad x Junior Barranquilla (Colômbia)

Independiente Medellín x América de Cali (Colômbia)

Delfin x 9 de Octubre (Equador)

Mushuc Runa x LDU (Equador)

Nacional x Guaireña (Paraguai)

Sol de América x General Caballero (Paraguai)

Ayacucho x Sport Boys (Peru)

Cienciano x Melgar (Peru)

Montevideo Wanderers x Cerro Largo (Uruguai)

Liverpool x River Plate (Uruguai)

Estudiantes de Mérida x Metropolitanos (Venezuela)

Hermanos Colmenarez x Deportivo La Guaira (Venezuela)

Quando começa a Sul-Americana?

A primeira fase vai começar em 9 de março com os jogos de ida, e seguir até o dia 16 do mesmo mês com as partidas de volta. Depois, o sorteio de grupos vai acontecer e, só então, as equipes vão se preparar jogos duros na fase de grupos.

As seis rodadas da fase de grupos serão realizadas em 06, 13, 27 de abril e 04, 18 e 25 de maio. O sorteio das oitavas acontece em 01 de junho, seguindo com o mata-mata a partir de 29 do mesmo mês. Por fim, a final está marcada para o dia 01 de outubro.

