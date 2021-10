Lesão do Gabigol: o que aconteceu e quando ele volta a jogar?

O atacante Gabigol saiu de campo machucado aos 22 minutos do segundo tempo do confronto diante do Athletico PR, pela partida de ida da semifinal da Copa do Brasil 2021. Sem condições de seguir no jogo, o atacante foi substituído por Pedro e aumentou a lista de lesionados do Flamengo. Mas qual a lesão e quando Gabigol volta?

Lesão do Gabigol

O Flamengo ainda empatava em 1 a 1 com o Athletico PR quando Gabigol desabou no chão e não conseguiu continuar a partida. O atacante torceu o tornozelo do pé direito, tentou continuar o confronto, mas as dores impediram o camisa 9 de seguir no duelo.

O desfalque preocupou a nação rubro-negra que já tem alguns atletas importantes no Departamento Médico. O zagueiro David Luiz está fora desde a semifinal da Libertadores diante do Barcelona de Guayaquil. No entanto, já treina normalmente e apenas aprimora a forma física.

Bruno Henrique também já está em fase final de tratamento e a previsão é que a partir de segunda-feira, 25, volte a treinar com o restante do elenco da equipe. Por outro lado, o meia Arrascaeta teve um estiramento grau 2 na coxa enquanto servia o Uruguai e ainda segue sem voltar aos treinos.

O atleta, inclusive, é dúvida para o segundo jogo da semifinal da Copa do Brasil, marcado para o dia 27 de outubro. Já Gabigol, saiu machucado nesta quarta, 20, mas aparentemente a lesão na preocupa os médicos flamenguistas.

Quando Gabigol volta a jogar pelo Flamengo?

O Flamengo irá realizar exames no tornozelo machucado de Gabigol para saber as condições do atleta. No entanto, a lesão não é grave a princípio, visto que o local pouco inchou. A expectativa é que o atacante esteja apto para a partida de volta da semifinal da Copa do Brasil, marcada para o dia 27, no Maracanã.

Com o empate em 2 a 2 na ida, quem vencer a volta está classificado à final do torneio, por isso, a presença do atleta é fundamental para o Rubro-negro na segunda partida. Por outro lado, para o clássico diante do Fluminense, no sábado, 23, a presença do camisa 9 está descartada.

Quando será o próximo jogo do Flamengo?

Logo depois de enfrentar o Athletico na ida da semifinal da Copa do Brasil, o Flamengo agora se prepara para o Campeonato Brasileiro. No sábado, 23 de outubro, o clube enfrenta o Fluminense no Estádio do Maracanã, às 19h, em partida válida pela 28ª rodada do Brasileirão da Série A 2021, mas sem Gabigol, que está machucado.

A 10 pontos do líder Atlético Mineiro, o Rubro-negro segue sua caça ao Galo na busca por vencer novamente o Nacional. No sábado, 30, as duas equipes se enfrentam na 29ª rodada do campeonato, partida que pode deixar a equipe carioca na cola dos mineiros, visto que o time de Renato Gaúcho ainda possui duas partidas em atraso.