Confira a maior goleada do Flamengo na história. Foto: Reprodução / Marcelo Cortes e Gilvan de Souza / CRF

Maior goleada do Flamengo na Libertadores: veja os números

Duas vezes campeão, o torcedor tem a curiosidade de saber qual é a maior goleada do Flamengo na Libertadores. A equipe coleciona altos placares contra os seus adversários desde a fase de grupos até a semifinal, onde briga pelo título em cada temporada que joga. Relembre a seguir as maiores goleadas e reveja os gols.

O Flamengo foi campeão da Libertadores em 1981 e 2019. E chegou nas quartas da Libertadores de 2022 após fazer 7×1 no Tolima.

Qual foi a maior goleada do Flamengo na Libertadores?

A maior goleada do Flamengo na Libertadores foi em 1993 contra o Minervén, da Venezuela, pelo placar de 8 a 2 nas oitavas de final.

Naquele ano, o Rubro-Negro passou em primeiro lugar no grupo D com sete pontos, colecionando três vitórias, um empate e duas derrotas, deixando para trás o América de Cali, Atlético Nacional e o Internacional.

Foi aí que encontrou o time venezuelano do Minervén. No primeiro jogo das oitavas o Flamengo goleou por 8 a 2, com gols de Djalminha, Nílson, Marquinhos, Gaúcho, Nélio, Wilson Gottardo e Marcelinho Carioca. Na volta, o elenco carioca venceu por 1 a 0, deixando o agregado em 9 a 2.

Depois, o Fla enfrentou o São Paulo nas quartas, mas acabou derrotado pelo tricolor e foi eliminado da competição sul-americana.

Confira o histórico de Maior goleada do Flamengo na Libertadores:

Flamengo 8 x 3 Minérven – 1993

Flamengo 7 x 1 Tolima – 2022

Flamengo 7 x 1 Blooming – 1983

Flamengo 6 x 1 San José – 2019

Flamengo 5 x 0 Grêmio – 2019

Flamengo 5 x 0 Santos – 1984

Flamengo 5 x 1 Emelec – 2021

Flamengo 4 x 0 Independiente del Valle – 2020

Flamengo 4 x 0 San Lorenzo – 2017

Confira no vídeo os momentos da maior goleada do Flamengo na Libertadores.

Segunda maior goleada do Flamengo

O Flamengo fez história mais uma vez ao golear o Tolima na quarta-feira, 6 de julho de 2022, em jogo pelas oitavas de final da Libertadores.

Por 7 a 1, a equipe de Dorival Junior carimbou o seu passaporte para a Libertadores e ainda entrou para a história entre as maiores goleadas do Flamengo pela Libertadores.

Com gols de Pedro, Gabigol, Matheus França e Quiñones contra, o Rubro-Negro venceu o time colombiano para se classificar até as quartas de final.

Em 1983, no entanto, o Flamengo venceu o Blooming, da Bolívia, também por 7 a 1 no placar, mas pela fase de grupos.

Confira todos os gols da goleada contra o Tolima.

História do Flamengo na Libertadores

O Flamengo integra a lista de maiores campeões da Libertadores. Com dois títulos conquistados, briga em todas as edições para alcançar a grande final e quem sabe aumentar esse número.

O time carioca foi campeão em 1981 e 2019. Na primeira ocasião, o Rubro-Negro terminou em primeiro lugar na fase de grupos com oito pontos no grupo C, com duas vitórias, quatro empates e nenhuma derrota.

No entanto, por ter o modelo de disputas diferente, o Flamengo jogou a final com o Cobreloa, do Chile. Por 2 a 0 na partida de desempate, o elenco de Zico conquistou a América.

Depois, em 2019, os comandados de Jorge Jesus chegaram até a glória do segundo título da Libertadores. Naquele ano terminou em primeiro lugar no grupo D com dez pontos, somando três vitórias, um empate e duas derrotas. Daí, passou por Emelec nas oitavas, depois Internacional nas quartas e o Grêmio na semifinal.

Na final, venceu o River Plate por 2 a 1 em partida única em Lima, no Peru.

