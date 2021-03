Memes do Gabigol: internet repercute polêmica de jogador em cassino

A notícia de que Gabigol, jogador do Flamengo, foi detido em um cassino clandestino na Vila Olímpia, São Paulo, com o funkeiro MC Gui na madrugada de domingo (14) pegou todos de surpresa. Além disso, de acordo com a polícia, o atacante escondeu-se embaixo de uma mesa. Assim, na internet, torcedores não perderam tempo e transformaram o ocorrido em memes, vídeos e brincadeiras. Então, confira os melhores memes do Gabigol.

Confira os melhores Memes do Gabigol

De acordo com a polícia, o jogador tentou se esconder embaixo de uma mesa. A operação, que contou com a presença do deputado Alexandre Frota (PSDB), teve o trabalho conjunto de agentes da Vigilância Sanitária, Procon-SP e Polícias Militar e Civil.

No mesmo instante, a internet repercutiu memes e brincadeiras do Gabigol nas redes sociais. Confira então uma seleção dos melhores.

Gabigol jantando do cassino Polícia chegou: pic.twitter.com/yxjYQVN9ho — Thiago ᴼᶜᵗᵃ (@Thiiagocrf_) March 14, 2021

Vocês não vão acreditar no tamanho da mesa que gabigol está morando em baixo. pic.twitter.com/aNrkPggHW4 — memes futebolisticos. (@Mfutebolisticos) March 14, 2021

* Polícia chega *

Gabigol tentando se esconder debaixo da mesa: pic.twitter.com/8buuA4TQTj — Bola Fora (@oficialbolafora) March 14, 2021

Gabigol chegando no treino amanhã depois da treta do cassino https://t.co/iN1R2UgEby — caio :0 ♠️ (@Caiovsl) March 14, 2021

Torcedores brincam com ‘Gabigordo’, sócia do atacante

Jeferson Sales, ou Gabigordo, é conhecido por ser o sócia do jogador do Flamengo. Em seu perfil no Instagram, publicou um vídeo em que brinca com o ocorrido, simulando esconder-se embaixo de uma mesa tal qual Gabigol. No mesmo momento, torcedores brincaram e divulgaram memes.

O GABIGORDO SÓSIA DO GABIGOL KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK pic.twitter.com/tIhp7rFmXF — neymar jr deprê (@neymarjrdepre) March 14, 2021

a torcida explicando que era o gabigordo/o delegado pic.twitter.com/2OU5koKUC6 — oliveira (@olliveiraa7) March 14, 2021

Flamengo não comenta o ocorrido de Gabigol

Ademais, nas redes sociais, o clube carioca escolheu não se pronunciar sobre o ocorrido envolvendo o atacante. Dessa maneira, o Flamengo entrou em campo pelo Campeonato Carioca contra o Fluminense e, como esperado, o jogador não entrou em campo.

Agora, Gabigol deve se apresentar nesta segunda (15) para treinar.