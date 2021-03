Classificação do Paulistão 2021: confira a tabela após a 4ª rodada

A quarta rodada do Campeonato Paulista chegou ao fim no dia 14 de março e apresentou resultados que movimentaram os grupos. Entre os grandes, somente o São Paulo perdeu na rodada, enquanto o Mirassol segue sem perder na competição. Então, veja como ficou a classificação do Paulistão 2021.

Abrindo a rodada no sábado (13), o São Paulo foi derrotado pelo Novorizontino em 2 a 1. A equipe comandada por Hernan Crespo perdeu o seu primeiro jogo no Paulistão 2021 mas mesmo assim, segue em primeiro lugar com sete pontos no grupo B.

Para o Santos, a noite do sábado foi boa, já que saiu vitorioso do duelo contra o Ituano por 2 a 1. Dessa maneira, o clube santista em terceiro lugar do grupo D com cinco pontos, empatado com o Guarani.

O Mirassol segue imbatível no Campeonato Paulista. No domingo (14), venceu a Inter de Limeira em casa por 1 a 0 e garantiu mais uma semana na liderança do grupo D com oito pontos.

A equipe do Palmeiras também teve um bom domingo de futebol. Por 2 a 0, venceu a Ferroviária em casa, no Allianz Parque, fechando o fim de semana em segundo lugar com sete pontos, empatado com o Ituano.

Fechando a rodada, o Corinthians também garantiu os três pontos ao vencer o São Caetano fora de casa por 1 a 0 na noite deste domingo (14). Então, com esse resultado, o clube segue em primeiro lugar na classificação do Paulistão pelo grupo A tendo oito pontos.

Confira a Classificação do Paulistão de 2021

GRUPO A

Corinthians: 8 pts

Santo André: 5 pts

Inter de Limeira: 3 pts

Botafogo-SP: 1 pt

GRUPO B

São Paulo: 7 pts

Ferroviária: 7 pts

Ponte Preta: 4 pts

São Bento: 1

GRUPO C

Bragantino: 8 pts

Palmeiras: 7 pts

Ituano: 7 pts

Novorizontino: 5 pts

GRUPO D

Mirassol: 8 pts

Guarani: 5 pts

Santos: 5 pts

São Caetano: 1 pt

Jogos da 5ª rodada do Paulistão 2021

Ademais, a quinta rodada do Campeonato Paulista 2021 está marcada para o próximo sábado (20), encerrando na segunda-feira (22).

Entretanto, o Governador de São Paulo, João Dória, anunciou que a competição estadual será paralisada entre os dias 15 até 30 de março devido a ‘fase emergencial’ em busca de conter novos casos de covid-19. Em outra mão, a Federação Paulista, a FPF, tenta levar os jogos para o estado de Minas Gerais. Em todo caso, confira como está feita a divisão.

No sábado:

Ituano x Botafogo-SP – 16h30

Palmeiras x São Paulo – 16h30

Ferroviária x Guarani – 19h

Ponte Preta x Santos – 19h

No domingo:

Santo André x São Bento – 11h

Mirassol x Corinthians – 16h

São Caetano x Novorizontino – 18h15

Na segunda-feira: