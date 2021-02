Nova camisa do Flamengo: veja imagens do uniforme 1 do clube

O Flamengo deve fazer nesta quinta-feira (25), seu último jogo com o uniforme da temporada de 2020. Isso porque, está previsto para terça-feira (2/3) a estreia oficial da nova vestimenta do clube para a próxima temporada. Com homenagem ao título Mundial de 1981, imagens da camisa do Flamengo circulam na internet.

A princípio o clube faria a estreia oficial do novo uniforme na sexta (26). No entanto, a diretoria do Rubro-negro decidiu remarcar para o próximo dia 2, data de estreia da equipe no Campeonato Carioca 2021. O Flamengo encara o Nova Iguaçu, no Estádio do Maracanã, às 21h30.

Como será a nova camisa do Flamengo?

Para homenagear o ano da conquista do Flamengo no Mundial, o novo uniforme terá uma marca d’água com 1981 nas listras pretas, o “ano de ouro” do clube. Como de costume, a camisa 1 será predominantemente rubro-negra, mas terá a gola V, e os ombros e mangas serão vermelhos.

Outra modificação serão nas fontes de letras e números, fazendo valer o uniforme por toda temporada de 2021. A previsão é que o clube comece a comercializar o novo uniforme já na próxima semana.

Nas novas imagens que circulam na internet, os ex-jogadores e ídolos do clube, Andrade, Mozer e Tita, aparecem em ensaio fotográfico no Estádio do Maracanã, ao lado de atletas do atual elenco, como Willian Arão e Thuler.

Caiu bem? #Flamengo prepara lançamento de novo uniforme; Thuler e Arão são ‘modelos’ na divulgaçãohttps://t.co/kmfm5UytQx — Coluna do Fla | Flamengo (@ColunadoFla) February 24, 2021

Há algumas semanas, Gabigol apareceu com o novo uniforme do Flamengo, no Ninho do Urubu. No entanto, pela imagem não era possível perceber todos os detalhes da vestimenta.

Qual será o preço da nova camisa do Flamengo?

Ainda sem o lançamento oficial, tanto o clube, quanto a Adidas (fornecedora do material), não divulgaram os valores em que a nova camisa do Flamengo será comercializada.

Próximos jogos do Flamengo

Embora a nova camisa do Flamengo tenha despertado o interesse do torcedor, o clube tem uma grande decisão antes nesta quinta (25). A equipe enfrenta o São Paulo, no Morumbi, às 21h30, precisando da vitória para garantir o bicampeonato do Brasileirão.

Em caso de empate ou derrota, o Rubro-negro precisa torcer para que o Internacional não vença o Corinthians. O colorado recebe o Timão também às 21h30, mas no Beira-rio.

