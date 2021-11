O que é P12 Flamengo? Saiba o significado da sigla nas pichações

Após empatar em 2 a 2 com a Chapecoense, os flamenguistas viram a chance do título do Brasileirão 2021 ficar mais distante. Como consequência, os muros do Ninho do Urubu, centro de treinamento, amanheceram pichados nesta terça-feira, 9. As pichações continham a sigla “P12”. Mas o que é P12 escrito no muro do Flamengo?

O que é a sigla P12 no muro do CT do Flamengo?

Esta não é a primeira vez que o muro do centro de treinamento do Flamengo recebe pichação com a escrita P12. O autor da mensagem se autodenomina assim e deixa sua marca de indignação há tempos no Ninho do Urubu e na Gávea. As mais recentes mensagens apareceram a partir de maio.

O treinador do clube na época era Rogério Ceni, que sofreu xingamentos do pichador após empatar com a LDU em 2 a 2, na fase de grupos da Libertadores. “Zaga merd*, Ceni burro” foram as mensagens deixadas. Ainda com o ex-goleiro no comando técnico, novas pichações apareceram no CT.

Logo depois de perder para o Atlético MG por 2 a 1 no Brasileirão, o muro do centro de treinamento foi pichado com “Fora, Ceni, imbecil!”. Desde a chegada de Renato Gaúcho, P12 apareceu duas vezes. A primeira delas após a queda na Copa do Brasil para o Athletico PR. Chamou o treinador de burro e disse que “Libertadores é obrigação”.

Agora, as mensagens novamente são direcionadas ao comandante, depois de empatar em 2 a 2 com a lanterna Chapecoense. O muro amanheceu neste terça-feira, 9, com a frase: “R$ 200mi pra nada!”, em referência à provocação de Renato ao Flamengo, quando ainda era técnico do Grêmio.

Na ocasião, o treinador afirmou que Jorge Jesus, então técnico flamenguista, tinha obrigação de vencer a Libertadores, pois tinha em mãos um elenco de R$200 milhões. P12 também pichou no muro a frase “Dia 27 é guerra!” em referência à data da final do torneio nesta temporada.

Como está o Flamengo na temporada?

A revolta da torcida ocorre após a eliminação do Flamengo na Copa do Brasil e o fraco desempenho no Campeonato Brasileiro. Com o empate diante da Chapecoense, o Rubro-negro está a 11 pontos do líder Atlético MG. Os cariocas ainda têm um jogo a menos que o Galo, mas com o campeonato em reta final, o sonho do tri pode ficar difícil.

A equipe flamenguista possui nove partidas neste Brasileirão e tenta tirar a diferença de pontos da equipe mineira. Entretanto, o título mais palpável no momento é o da Libertadores. A equipe de Renato Gaúcho está na final do torneio e o Flamengo pode ter paz com a torcida e P12 em caso de triunfo na decisão.

Quando será a final da Libertadores?

O Flamengo enfrenta o Palmeiras na final da Libertadores 2021 no dia 27 de novembro de 2021. A partida novamente será em jogo único, mas em campo neutro. A decisão ocorre no Estádio Centenário, na capital do Uruguai, Montevidéu.

Depois de ser campeão do Campeonato Carioca 2021 e Supercopa do Brasil, a equipe flamenguista pode então conquistar o terceiro titulo na temporada.