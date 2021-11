Flamengo reabre venda de ingresso da final da Libertadores 2021

Após a liberação de 75% da capacidade de público, a Conmebol disponibilizou na última quinta-feira, 04/11, um novo lote de ingressos para o Flamengo na final da Libertadores em 2021. O jogo será no Estádio Centenário, no Uruguai, em 27 de novembro. O clube anunciou nas redes sociais que as vendas já estão abertas para os torcedores.

Confira o comunicado oficial do Flamengo sobre a nova carga de ingressos disponíveis.

“Atenção! Após liberação de 75% da capacidade do Estádio Centenário, a Conmebol cedeu uma nova carga de ingressos ao Flamengo para a final da Libertadores. As entradas serão colocadas à venda a partir das 16h de hoje (04). A nova carga será liberada, inicialmente, para os sócios-torcedores com prioridades 0 e 1. As demais prioridades serão liberadas em ordem, caso ainda restem ingressos disponíveis.

Reforçamos que os códigos para compra seguem os mesmos e a aquisição segue limitada a 1 entrada por código”.

+ Saiba quanto custa viajar para o Uruguai na final da Sul-Americana

Ingresso Flamengo Libertadores – Como comprar?

O novo lote de ingresso do Flamengo para a final da Libertadores custa a partir de R$ 1,1 mil e está disponível no site da Eventim, seguindo a ordem de prioridades do sócio torcedor definidas pelo próprio Flamengo.

Primeiramente, o torcedor deve obter o seu código de torcedor através do site (mengo.com.br/libertadores). Basta realizar o login com o mesmo CPF e senha que é utilizado no Programa Nação.

Em seguida, será gerado um código exclusivo que dará acesso a compra do ticket. Com a combinação em mãos, é hora de acessar o site do Eventim. No endereço eletrônico, basta clicar na aba ‘Flamengo’, selecionar a prioridade (0 ou 1), aplicar o código e aguardar a confirmação.

Para completar será necessário preencher um cadastro com informações pessoais, e em seguida aparecerá a tela de pagamento. Os valores variam de acordo com o assento do estádio.

Como determinado pelo Flamengo, o código para a venda prioritária destinada ao clube é pessoal, intransferível, dá direito a somente um ingresso e não pode ser compartilhado com terceiros. A utilização é de responsabilidade do titular do plano de sócio-torcedor.

Vale ressaltar também que a combinação preserva a prioridade na hora da compra, mas não garante o ingresso.

Quando é a Final da Libertadores 2021?

A final da Libertadores está marcada para o dia 27 de novembro de 2021 em Montevidéu, capital do Uruguai, a partir das 17 horas da tarde, no horário de Brasília. O confronto vai definir quem será o campeão da 62ª edição entre Flamengo e Palmeiras na disputa pela taça.

O Estádio Centenário em Montevidéu, no Uruguai, foi o escolhido para receber a final da Libertadores e Sul-Americana em 2021. Coincidentemente, o espaço completou 90 anos, e agora, nada melhor do que receber a disputa da maior competição de futebol da América do Sul, um dos continentes mais tradicionais do esporte no mundo.