Paulo Sousa é o novo técnico do Flamengo para 2022

Após tentar Jorge Jesus, técnico do Benfica, clube carioca acertou com outro português para o ano que vem

O Flamengo finalmente bateu o martelo e decidiu que Paulo Sousa é o novo treinador do Flamengo para a temporada de 2022. O clube anunciou através das redes sociais na noite desta quarta-feira, 29/12, a contratação do português, ex-comandante da Seleção da Polônia, por duas temporadas . Dessa maneira, conheça Paulo Sousa e saiba o que esperar do novo técnico no Flamengo para 2022.

Paulo Sousa é o novo técnico do Flamengo em 2022

Após a tentativa frustrada de repatriar Jorge Jesus, atualmente no Benfica, o Flamengo decidiu o seu novo técnico para a temporada de 2022. Trata-se do português Paulo Sousa, ex-comandante da Seleção da Polônia. O jornal Record, de Portugal, foi a primeiro a publicar a negociação, enquanto o clube carioca anunciou através de suas redes sociais a contratação horas depois.

Os dirigentes Marcos Braz e Bruno Spindel viajaram até Portugal para conversar com Jesus, porém mesmo depois de ter sinalizado que seria uma possibilidade voltar para as terras brasileiras, o Benfica negou a liberação do profissional. Por isso, a Diretoria do Flamengo tratou de procurar outro nome.

Paulo Sousa, de 52 anos, tem vasta experiência na Europa, mas nenhuma com o futebol brasileiro. Em seu currículo estão passagens pela Seleção de Portugal como técnico adjunto, depois o QPR, Swansea, Leicester, Videoton FC, Maccabi Tel Aviv, Basel, Fiorentina, TJ Quanjian, Bordeaux e por fim a Polônia.

Esta será uma nova experiência para Paulo, onde promete extrair o melhor dos jogadores em busca de títulos na temporada. Em 2021, sob o comando de Renato Gaúcho, o clube perdeu a final da Libertadores para o Palmeiras, além de ser eliminado na Copa do Brasil e terminar em segundo lugar no Brasileirão.

Como é o estilo de jogo de Paulo Sousa?

Paulo já trabalhou com Robert Lewandowski, um dos melhores jogadores do mundo neste momento. Paulo é considerado um técnico de posse de bola, mas que também alterna de acordo com os momentos, trabalhando com a velocidade do elenco.

Ex-atleta, Paulo gosta de jogar com os seus jogadores e extrair o melhor deles em campo, prometendo mostrar o bom lado ofensivo diante os seus adversários. Sob o comando da Fiorentina, por exemplo, teve 61% de posse de bola, 15 finalizações por jogo e 12 chances por jogo, de acordo com dados do portal Mauro Cezar no Youtube.

Quando Paulo Sousa estreia no Flamengo?

A apresentação dos jogadores do Flamengo está marcada para acontecer no dia 10 de janeiro do ano que vem no Centro de Treinamento do Ninho do Urubu, no Rio de Janeiro. Dessa maneira, Paulo estará apto para comandar os primeiros trabalhos com o elenco e, dessa maneira, conhecer os jogadores com quem vai trabalhar no ano.

O primeiro compromisso oficial do novo comandante rubro-negro será no Campeonato Carioca contra a Portuguesa na quarta-feira, 26 de janeiro de 2022, pela primeira rodada da Taça Guanabara.

