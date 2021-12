Com as festas de fim do ano, os principais campeonatos internacionais dão uma pausa para celebrar as festividades, permitindo aos jogadores uma pequena folga de até cinco dias. Além disso, o inverno no continente, muito rigoroso nesta época do ano, também é um dos motivos de alteração no calendário. Confira quando voltam os Campeonatos Europeus e onde assistir ao vivo os confrontos.

Quando voltam os Campeonatos de Futebol Europeus?

O forte inverno com muita neve e as festas do fim de ano paralisam os principais torneios de futebol da Europa, desde o Inglês até o Alemão, deixando os torcedores com saudades.

Listamos a seguir quando eles vão voltar e todos os jogos que estarão disponíveis para acompanhar.

Campeonato Inglês

O Campeonato Inglês é um dos únicos que não vai parar na Europa nem mesmo no fim de ano. Tanto durante o Natal como no Ano Novo, a principal liga da Europa continua em todo o vapor com rodadas especiais chamas de Boxing Day, isto é, muitos jogos diretos com transmissão ao vivo para todo o mundo.

A Premier League só pausa durante os dias 24 e 25, retornando no próximo domingo, 26 de dezembro de 2021, com a 19ª rodada em oito confrontos. No entanto, por conta dos aumentos de casos de Covid-19 na Inglaterra, é provável que muitos jogos sejam cancelados e até mesmo remarcados.

Os canais, ESPN e Fox Sports, na TV fechada, e o streaming Star +, são os responsáveis por transmitirem os jogos do Campeonato Inglês. Dessa maneira, confira quais são os duelos marcados para a data de retorno.

Domingo (26/12):

West Ham x Southampton – 12h

Tottenham x Crystal Palace – 12h

Norwich x Arsenal – 12h

Manchester City x Leicester – 12h

Burnley x Everton – 12h

Aston Villa x Chelsea – 14h30

Brighton x Brentford – 17h

Segunda-feira (27/12):

Newcastle x Manchester United – 17h

Campeonato Italiano

Diferente do inglês, o Campeonato Italiano dá uma longa pausa neste fim de ano e só volta no comecinho de janeiro, na primeira quinta-feira do mês, com todos os dez confrontos acontecendo em um mesmo dia.

Para assistir ao vivo, é preciso sintonizar os canais ESPN, Fox Sports e a plataforma por assinatura Star +, responsáveis pelo futebol italiano no Brasil. Por fim, confira os jogos da 20ª rodada em janeiro:

Quinta-feira (06/01):

Bologna x Inter de Milão – 08h30

Sampdoria x Cagliari – 08h30

Spezia x Verona – 10h30

Lazio x Empoli – 10h30

Sassuolo x Genoa – 12h30

Atalanta x Torino – 12h30

Milan x Roma – 14h30

Salernitana x Venezia – 14h30

Juventus x Napoli – 16h45

Fiorentina x Udinese – 16h45

Campeonato Alemão

O futebol alemão já está paralisado, retornando também em janeiro após a pausa de duas semanas no fim de ano para as comemorações. O fato do inverno ser muito rigoroso na Alemanha também conta, além dos casos de Covid-19 estarem aumentando e, como medida preventiva, a Bundesliga está alterando diversos confrontos.

Com transmissão ao vivo e de graça no OneFootball, confira todos os jogos da 18ª rodada:

Sexta-feira (07/01):

Bayern de Munique x Borussia M. – 16h30

Sábado (08/01):

RB Leipzig x Mainz – 11h30

Bayer Leverkusen x Union Berlin – 11h30

Hoffenheim x Augsburg – 11h30

Freiburg x Arminia – 11h30

Greuther Furth x Stuttgart – 11h30

Eintracht Frankfurt x Borussia Dortmund – 14h30

Domingo (09/01):

Hertha Berlin x Colônia – 11h30

Bochum x Wolfsburg – 13h30

Campeonato Espanhol

O futebol na Espanha é diferente dos demais países do continente europeu. Neste momento, no final de dezembro, o campeonato está parado, mas a partir do último dia do mês, 31, ele retorna com a 19ª rodada da La Liga onde todos os dez jogos serão realizados.

Para assistir, é necessário ter os canais ESPN, Fox Sports e a plataforma por assinatura Star +, responsáveis no Brasil. Por fim, confira os jogos da rodada em que vai voltar o Campeonato Espanhol na Europa.

Sexta-feira (31/12):

Valencia x Espanyol – 12h15

Domingo (02/01):

Getafe x Real Madrid – 10h

Atlético de Madrid x Rayo Vallecano – 12h15

Elche x Granada – 12h15

Betis x Celta de Vigo – 14h30

Alavés x Real Sociedad – 14h30

Mallorca x Barcelona – 17h

Segunda-feira (03/01):

Villarreal x Levante – 15h

Osasuna x Athletic Bilbao – 17h

Cádiz x Sevilla – 17h

Campeonato Francês

Assim como os demais campeonatos na Europa, a Ligue 1, na França, também só retorna em janeiro com todos os jogos acontecendo ao mesmo tempo. O PSG é o atual líder com 46 pontos, tendo a vantagem de 13 pontos com o segundo colocado.

Os canais ESPN e Fox Sports e a plataforma de streaming Star + são os responsáveis pelas transmissões do futebol francês no Brasil. Dessa maneira, confira todos os jogos da 20ª rodada que marca o retorno do torneio:

Sexta-feira (07/01):

Bordeaux x Olympique – 17h

Sábado (08/01):

Lille x Lorient-Bretagne – 13h

Lens x Rennes – 17h

Domingo (09/01):

Stade Brestois x Nice – 09h

Angers x Saint-Étienne – 11h

Metz x RC Strasbourg – 11h

Clermong x Reims – 11h

Montpellier x Troyes – 11h

Nantes x Monaco – 13h05

Lyon x PSG – 16h45

Campeonato Português

Assim como o Inglês, o torneio de futebol português também não para no fim de ano. Os únicos dias em que os jogos não acontecem são 24, 25, 25, 26 e 27, retornando na próxima terça-feira com todo o vapor nos gramados.

No Brasil, os duelos portugueses também são transmitidos pelos canais ESPN, Fox Sports e Star +. Confira a programação da 16ª rodada:

Terça-feira (28/12):

Tondela x Gil Vicente – 14h

Marítimo x Vizela – 16h

Moreirense x Estoril – 18h

Quarta-feira (29/12):

Famalicão x Belenenses – 14h

Vitória x Boavista – 16h

Sporting x Portimonense – 18h

Quinta-feira (30/12):

Paços de Ferreira x Santa Clara – 14h

Arouca x Braga – 16h

Porto x Benfica – 18h

Outros campeonatos europeus que param

Além dos principais torneios de futebol no continente, também aparecem na lista os demais nos países da Europa que também vão parar durante o fim de ano. Saiba também quando voltam os campeonatos europeus.

O Campeonato Holandês, que tem a briga pela liderança entre PSV e Ajax, retornará somente em 14 de janeiro. Do outro lado, o Campeonato Russo dá uma longa pausa por conta do forte inverno, voltando somente em 27 de fevereiro de 2022.

