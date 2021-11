Por onde anda Waldemar Lemos, técnico do Flamengo em 2003?

Waldemar Lemos ficou conhecido com seu trabalho no futebol, mas principalmente por dar vida a um dos maiores memes do futebol. Ao ser anunciado como novo técnico do Flamengo pela diretoria do clube em 2003, torcedores protestaram e tornaram o anúncio um viral. Em 2021, o Waldemar ainda é lembrado por flamenguistas que brincam e se perguntam por onde anda o técnico.

Entenda o meme do técnico Waldemar Lemos e Flamengo

A campanha do Flamengo em 2003 não era nada animadora. Em setembro, o elenco chegou a tomar uma goleada de cinco gols do Guarani, além de contabilizar inúmeras derrotas. Nelsinho Baptista era o comandante do Rubro-Negro no início da temporada, até que Oswaldo de Oliveira foi contratado para assumir o elenco.

Novamente sem mostrar resultados, a diretoria optou por desligar o treinador em outubro e colocar Waldemar Lemos, irmão do próprio Oswaldo e integrante da comissão técnica, como o novo técnico do Flamengo. Até então, o profissional somava experiência em curtas passagens por Goytacaz e São Cristóvão.

“O novo técnico do Flamengo é o Senhor Waldemar” – anunciou Eduardo Moraes, diretor do Flamengo, para a imprensa. No mesmo instante, torcedores protestaram aos gritos de “Fora Waldemar”. Mesmo com as inúmeras demonstrações da torcida, Waldemar permaneceu.

No fim das contas, ele comandou o Flamengo por onze jogos, somando seis vitórias, três empates e duas derrotas, deixando o clube na 8ª posição do Campeonato Brasileiro em 2003 com 66 pontos, além de ganhar a vaga para a Sul-Americana. Em dezembro, foi desligado do comando técnico.

Assista a reportagem da ESPN, do jornalista Cícero Mello, com a apresentação de Waldemar como o novo técnico do Flamengo.

Carreira de Waldemar Lemos

Waldemar Lemos de Oliveira, 67 anos, é um ex-jogador e treinador de futebol. Em seu currículo, tem passagens por mais de 25 clubes de futebol como técnico, incluindo Flamengo, Goytacaz, Paulista FC, Cabofriense, Figueirense, Duque de Caxias, Remo, Atlético-GO, Sport, ABC, Náutico, Altos e Anapolina.

Além de sua primeira participação no Rubro-Negro em 2003, considerada desastrosa principalmente após a apresentação, Lemos retornou ao comando do Flamengo mais tarde, em 2006, conseguindo levar o time até a final da Copa do Brasil onde, já sob o comando de Ney Franco, o elenco levantou o caneco.

O treinador coleciona uma Copa Pernambuco em 2011 com o Náutico e o Carioca de 2002 com o Fluminense como títulos. Fora do Brasil, trenou o Pohang Steeles, na Coréia do Sul.

O que Waldemar Lemos faz atualmente?

Waldemar não trabalha em nenhum time de futebol profissional desde que deixou o comando do Anapolina, o seu último trabalho em 2019 disputando a Série D do Campeonato Brasileiro.

No entanto, em entrevista ao UOL Esporte para o jornalista Mauro Cezar Pereira em abril de 2021, o profissional revelou que toma conta de projetos sociais com crianças de seu bairro, Recreio, no Rio de Janeiro. No bate-papo, Waldemar contou que no início tinha o desejo de se tornar preparador físico mas, por seu irmão trabalhar com técnico, decidiu assumir também a posição.

Sobre o meme, Waldemar disse que só ficou sabendo da existência do vídeo em 2016, com os sobrinhos brincando com o tio.

“Eu sempre sou sincero e falo com o meu coração. Sabe quando eu tomei conhecimento desse vídeo? Em 2016 ou 2017 porque um repórter do Remo me chamava de Senhor Waldemar. Ele me chamava assim e eu quis saber porque, ele me contou e meus sobrinhos que jogam futebol e ficam sempre nas brincadeiras da gente, cantam o que cantaram lá mas coisa ruim não me prende”.