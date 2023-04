Fla-Flu na final do Carioca 2023: como assistir Flamengo x Fluminense

Saiba como assistir a final do Campeonato Carioca hoje. Foto: Reprodução Heibe by Pixabay

É decisão no Campeonato Carioca! Quem vai levar a melhor no primeiro jogo da final, o duelo entre Flamengo x Fluminense? Neste sábado, 1º de abril, o clássico Fla-Flu será realizado às 20h30 (horário de Brasília), no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. A partida tem transmissão ao vivo na TV aberta.

Em caso de empate na soma dos dois placares, a disputa de pênaltis é que define o campeão. O jogo de volta está marcado para o próximo domingo, 09 de abril, às 18h, no Maracanã.

Assistir jogo do Flamengo x Fluminense ao vivo

O jogo do Flamengo x Fluminense hoje terá transmissão da BAND, BandSports, no site da BAND e no BandPlay ao vivo neste sábado.

Na TV aberta para todo o Brasil, o canal Bandeirantes exibe o duelo da final do Campeonato Carioca de graça. Basta sintonizar do conforto da sua casa para assistir o jogo completo. Outra opção é o canal BandSports, para quem está acostumado na TV paga.

Para acompanhar na internet dá para assistir de graça no site da emissora (www.band.uol.com.br) ou até mesmo na plataforma BandPlay. O torcedor só precisa acessar, se inscrever com email, nome completo e senha e assistir ao vivo a programação.

Quem venceu mais o clássico Fla x Flu?

Em toda a história do futebol, o duelo entre Flamengo e Fluminense aconteceu em 441 oportunidades, de acordo com o portal Goal. O Rubro-Negro tem a vantagem com 160 vitórias, além de 141 empates e 140 vitórias para o Fluminense.

No quesito gols, o Flamengo também leva a melhor com 635 bolas na rede contra 582 para o Tricolor, segundo dados do site Goal.

O último encontro das equipes foi em 08 de março, na última rodada da Taça Guanabara. O Fluminense venceu o Flamengo por 2 a 1, com gols de Cano e Gabriel Pirani, garantindo o título da competição carioca. Everton Cebolinha marcou para o Fla.

Escalações de Flamengo x Fluminense

Para o clássico Fla-Flu neste sábado, válido pela final do Campeonato Carioca, os elencos deverão entrar em campo da seguinte forma:

Flamengo: Santos; David Luiz, Fabricio Bruno, Rodrigo Caio, Ayrton Lucas; Thiago Maia, Gerson, Everton Ribeiro; Arrascaeta, Pedro e Gabigol.

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Nino, David Braz, Alexsander; André, Matheus Martinelli, PH Ganso; Keno, Jhon Arias e Cano.

Como comprar os ingressos para a final?

Os ingressos para a primeira final do Campeonato Carioca estão à venda exclusivamente no site do Flamengo (www.flamengo.superingresso.com.br). Quem é sócio-torcedor tem vantagem e descontos na hora de escolher o setor que deseja.

No setor Norte, do Flamengo, os ingressos vão de R$ 30 até R$ 60 no plano do sócio, e R$ 120 para o público geral e a R$ 60 a meia. Pelo setor Leste Superior, misto, os valores são de R$ 32,50 até R$ 65, e para o público geral R$ 130 e R$ 65 a meia.

Todos os valores estão disponíveis no site do Flamengo Super Ingresso.

Arbitragem da final

Quem vai apitar a primeira partida da final entre Flamengo x Fluminense do Campeonato Carioca é Wagner Nascimento Magalhães. Os assistentes vão ser Luiz Claudio Regazona e Michael Correia.

Como é a final, a partida contará com o VAR, o árbitro de vídeo, sob responsabilidade de Carlos Eduardo Nunes.

Wagner Nascimento apitou a estreia do Rubro-Negro no Campeonato Carioca este ano e a primeira partida da semifinal contra o Vasco.

Quantos títulos tem o Flamengo no Campeonato Carioca?

O Flamengo é o maior campeão carioca com 37 títulos. A primeira taça veio em 1914, enquanto a última conquista foi em 2021.

O segundo maior vencedor do Campeonato Carioca é o Fluminense, com 32 conquistas. O elenco tricolor triunfou no ano de 1906 pela primeira vez, enquanto é o atual campeão depois de vencer o Flamengo na final de 2022.

Vasco tem 24 conquistas, o Botafogo 21 e outros times que também conquistaram o Cariocão foram América, com sete taças, o Bangu, com dois, e São Cristovão e Paisandu com um cada.

Quantos vices do Carioca o Flamengo tem?

Além de ser o maior campeão carioca da história, o Flamengo é também o time que acumula mais vices no campeonato. Segundo o portal GE, foram 33 vezes em segundo lugar na classificação geral.

No ano passado, o Fluminense derrotou o Flamengo na final do Campeonato Carioca. A última colocação na vice-liderança foi em 2013, quando perdeu para o Botafogo.

O Fluminense acumula 25 vices.

