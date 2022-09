Confira qual é o desempenho do Flamengo no Brasileirão. Foto: Reprodução / Gilvan de Souza / CRF

Posição do Flamengo no Brasileirão 2022 na 26ª rodada

Posição do Flamengo no Brasileirão 2022 na 26ª rodada

Até o fim da 26ª rodada, a posição do Flamengo no Brasileirão é o terceiro lugar com 45 pontos. O clube está atrás do líder Palmeiras, com diferença de nove pontos, e o Internacional na segunda posição. O clube carioca disputará nesta temporada duas finais e por isso tenta equilibrar o desempenho também no Campeonato Brasileiro para buscar a liderança.

Posição do Flamengo no Brasileirão 2022

A posição do Flamengo no Brasileirão é a terceira, com 45 pontos conquistados em treze vitórias, seis empates e sete derrotas com aproveitamento de 57% na temporada.

O grupo carioca começou a temporada com o técnico português Paulo Sousa. Foram dezenove vitórias, sete empates e seis derrotas entre Campeonato Carioca, Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Foi aí que, em junho de 2022, o clube anunciou Dorival Junior.

Desde então, o profissional conseguiu acertar a escalação do Rubro-Negro, que abruptamente deixou a parte de baixo na tabela e subiu até a parte de cima na classificação.

Agora, o Flamengo luta para conquistar a liderança, mesmo com a diferença de nove pontos com relação ao Palmeiras, atual líder. Faltam apenas 12 rodadas para o fim do Brasileirão, com o Flamengo precisando de vitórias além de torcer por tropeços do rival alviverde.

Confira a classificação completa do Brasileirão 2022 até a 26ª rodada, válida pelo segundo turno.

1 Palmeiras – 54 pontos

2 Internacional – 46 pontos

3 Flamengo – 45 pontos

4 Fluminense– 45 pontos

5 Corinthians – 44 pontos

6 Athletico PR – 43 pontos

7 Atlético MG – 40 pontos

8 América MG – 36 pontos

9 Goiás – 36 pontos

10 Santos – 34 pontos

11 RB Bragantino – 33 pontos

12 Botafogo – 31 pontos

13 São Paulo – 31 pontos

14 Ceará – 31 pontos

15 Fortaleza – 30 pontos

16 Coritiba – 28 pontos

17 Cuiabá – 26 pontos

18 Avaí – 25 pontos

19 Atlético GO – 22 pontos

20 Juventude – 18 pontos

Flamengo tem duas finais na temporada 2022

A temporada 2022 do Flamengo tem sido excepcional. Sob o comando de Dorival Junior, o clube briga na parte de cima da tabela do Brasileirão, além de estar classificado para a final da Copa do Brasil e na Libertadores.

Na Copa do Brasil, o elenco estreou na terceira fase e conseguiu superar o Altos, Atlético MG, Athletico PR e o São Paulo até a grande decisão, pronto para buscar o quarto troféu de sua história.

Pela Copa Libertadores, o caminho do Flamengo também foi complexo. O grupo terminou em primeiro lugar no grupo H com 16 pontos, total de cinco vitórias e um empate. Nas oitavas de final venceu o Tolima com goleada, o Corinthians nas quartas e o Vélez com extrema facilidade na semifinal.

Agora, resta o time brigar também no Brasileirão para quem sabe tornar-se vencedor da Tríplice Coroa na temporada 2022 do futebol brasileiro.

Confira os melhores momentos da semifinal na Copa do Brasil.

ARRASCAETA MARCA, FLA VENCE O SÃO PAULO E ESTÁ NA FINAL! | Flamengo 1×0 São Paulo | Copa do Brasil Assista a todos os jogos ao vivo da Champions League só na HBO Max, além de vários jogos EXCLUSIVOS do Campeonato Paulista!

Qual é o próximo jogo do Flamengo no Brasileirão?

O Flamengo entrará em campo no próximo domingo, 18 de setembro, para enfrentar o Fluminense na 27ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A.

O clássico Fla-Flu terá início às 16h, horário de Brasília, no Estádio do Maracanã, com transmissão através da TV Globo para todo o estado do Rio de Janeiro. A equipe de transmissão e os estados da praça ainda não foram confirmados pela emissora.

Se vencer, o Flamengo sobe para a vice-liderança com 48 pontos, mas tem de torcer por tropeço do Internacional, que enfrentará o Atlético Goianiense apenas na segunda-feira.

Você também vai gostar de ler: Quem vai ser rebaixado na Série B? 9 times estão na corda bamba