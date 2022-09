Quem vai ser rebaixado na Série B? 9 times estão na corda bamba

Equipes disputam as rodadas restantes na temporada para escaparem do rebaixamento até a segunda divisão

A temporada do Campeonato Brasileiro fica cada vez mais acirrado! Quem será o campeão? Quem vai se classificar para a Libertadores do ano que vem? Quem vai ser rebaixado na Série B? Faltando apenas doze rodadas para o fim da temporada, as equipes na parte de baixo da tabela terão pela última vez a chance de escaparem do rebaixamento.

Quem vai ser rebaixado na Série B do Brasileirão?

Com o fim da 26ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, ocupam a zona de rebaixamento as equipes de Cuiabá, Avaí, Atlético Goianiense e o lanterna Juventude, respectivamente. Restam apenas doze rodadas para os elencos se afastarem da degola até a parte de cima da classificação. Por isso, cada ponto é importante.

O elenco do Cuiabá tem 26 pontos, apenas dois a menos do que o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Na próxima rodada, vai enfrentar o Athletico. Já o Avaí está com 25 pontos, pronto para jogar contra o Atlético Mineiro.

O Atlético Goianiense pega o Internacional na 27ª rodada, enquanto ocupa a 19ª posição da tabela com apenas 22 pontos conquistados. Por fim, o lanterna Juventude, com 18 pontos em três vitórias, nove empates e catorze derrotas, terá o Fortaleza pela frente.

De acordo com o estudo realizado pelo Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Juventude é o time que tem mais chances de cair para a segunda divisão, com 98.1%.

Até o fim da 26ª rodada do Brasileirão, confira os números atualizados diariamente pela UFMG com as chances de rebaixamento entre as equipes.

Juventude – 98.1%.

Atlético GO – 90.9%

Avaí – 71.0%

Cuiabá – 55.4%

Coritiba – 38.7%

São Paulo – 11.3%

Fortaleza – 10.1%

Botafogo – 9.6%

Ceará – 7.8%

RB Bragantino – 4.0%

Santos – 2.2%

Quem tem mais chance de ganhar o Brasileirão 2022?

Na parte de cima da classificação, o Palmeiras é quem tem mais chances de ganhar o Brasileirão 2022.

Segundo os dados do estudo do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), atualizado diariamente, as chances do clube alviverde de levantar o troféu é de 83.2% até o fim da 26ª rodada.

O elenco contabiliza 54 pontos, oito de vantagem com o segundo colocado na tabela, conquistados em quinze vitórias, nove empates e duas derrotas, com saldo de gols em 43 gols marcados e 19 sofridos, o que indica que o Palmeiras tem a melhor campanha da temporada.

Restam mais de dez rodadas para a edição do campeonato terminar e, mesmo assim, tudo pode mudar.

Confira a seguir os números entre as chances, segundo a UFMG, dos times de serem campeões no Brasileirão.

Palmeiras – 83.2%

Internacional – 5.6%

Flamengo – 4.1%

Fluminense – 3.9%

Athletico PR – 1.7%

Corinthians – 1.3%

Quantas rodadas faltam para acabar o Brasileirão?

Já foram 26 rodadas no Campeonato Brasileiro da Série A, então agora só faltam 12 rodadas para acabar a temporada na primeira divisão.

A competição é disputada em 38 rodadas, dividida em primeiro e turno segundo com dezenove rodadas cada. Em pontos corridos, o time que ganha a partida garante 3 pontos, enquanto no empate os dois somam apenas um ponto cada na rodada.

O time que terminar em primeiro lugar na tabela de classificação é o campeão. Os outros três primeiros se classificam para a Libertadores, enquanto o 5º e 6º avançam para a fase preliminar da competição. Por fim, do 7º lugar até o 12º na tabela se classificam para a fase de grupos na Copa Sul-Americana.

Na parte de baixo, os quatro últimos são rebaixados para a segunda divisão do Brasileirão.

