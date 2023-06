Próximo jogo do Flamengo é contra Bragantino no Brasileirão 2023

O Flamengo é o terceiro colocado na classificação do Brasileirão com 19 pontos. Com a pausa da Data FIFA, o próximo jogo do Flamengo é no dia 22 de junho, contra o RB Bragantino, fora de casa. O time carioca também se prepara para disputar a última rodada da Libertadores e o confronto das quartas de final da Copa do Brasil.

Próximo jogo do Flamengo é dia 22 de junho pelo Brasileirão

O RB Bragantino recebe o Flamengo na quinta-feira, 22 de junho, no Estádio Nabi Abi Chedid, em Braganca Paulista, pela décima primeira rodada do Brasileirão às 21h30, horário de Brasília.

Além de vencer, o Rubro-Negro torce pelo tropeço do Palmeiras na rodada. Isso porque os dois empatariam na pontuação e, caso o Flamengo ultrapasse o alviverde no saldo de gols, assume a vice-liderança, ficando atrás apenas do Botafogo.

São seis vitórias, um empate e três derrotas para o Flamengo com 19 pontos no Brasileirão. O jogo será transmitido para todo o Brasil no pay-per-view Premiere, com retransmissão no streaming GloboPlay.

RB Bragantino x Flamengo - próximo jogo do Flamengo

Quinta-feira, 22/06 às 21h30

Estádio Nabi Abi Chedid, em Braganca Paulista

Onde assistir: Premiere e GloboPlay

Saiba quantos Mundiais o Flamengo tem

Quais são os próximos jogos no Maracanã?

A partir de 28 de junho, o Flamengo terá uma sequência de jogos no Maracanã, no Rio de Janeiro. O primeiro deles é contra o Aucas, na primeira rodada da fase de grupos da Libertadores.

Depois, volta a jogar no Maraca contra o Fortaleza, no Brasileirão, e contra o Athletico na Copa do Brasil.

Flamengo x Aucas - Libertadores (próximo jogo do Flamengo)

Quinta-feira, 28/06 às 21h30

Estádio Maracanã

Flamengo x Fortaleza - Brasileirão

Sábado, 01/07 às 18h30

Estádio Maracanã

Flamengo x Athletico PR - Copa do Brasil

Quarta-feira, 05/07 às 18h30

Estádio Maracanã

Qual é o próximo jogo do Mengo na Libertadores?

Atual campeão, o Flamengo entra em campo pela Libertadores na quarta-feira, 28 de junho, contra o Aucas, às 21h30, no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.

O embate é válido pela sexta e última rodada da fase de grupos. Pelo grupo A, o Racing já está classificado, enquanto Flamengo e Ñublense ainda lutam pela vaga. Se o Rubro-Negro ganhar e o time argentino perder, os cariocas assumem a primeira posição do grupo.

Se os brasileiros empatarem, também se classificam independente do resultado do Ñublense. Mas se o Flamengo perder para o Aucas, aí terá que torcer por uma vitória do Racing contra os chilenos na última rodada para garantir pelo menos a segunda posição. O Flamengo só é eliminado se perder e o Ñublense ganhar e descontar a diferença no saldo de gols.

Próximo jogo do Flamengo na Copa do Brasil é em julho

Depois de passar pelo Fluminense, o Flamengo vai enfrentar o Ahletico nas quartas de final da Copa do Brasil em julho. O primeiro jogo está marcado para 05 de julho, no Maracanã.

A volta vai acontecer na Arena da Baixada, em 12 do mesmo mês. Os horários ainda serão definidos.

Flamengo x Athletico PR

Quarta-feira, 05/07

Estádio do Maracanã

Athletico PR x Flamengo

Quarta-feira, 12/07

Arena da Baixada

Quantos jogos o Sampaoli tem no Flamengo?

Jorge Sampaoli foi anunciado como o novo treinador no Flamengo em 14 de abril após a demissão de Vitor Pereira. O argentino assumiu o elenco no dia 16 do mesmo mês contra o Coritiba, no Brasileirão. Com gols de Ayrton Lucas, Gabigol e Pedro, faturou os três pontos.

São 16 partidas de Sampaoli no Flamengo, com nove vitórias, quatro empates e três derrotas. Sampaoli faturou a classificação para as quartas de final da Copa do Brasil e corre atrás para carimbar o passaporte até as oitavas da Libertadores na temporada.

